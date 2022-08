Położony w Zatoce Gdańskiej port liczy prawie 100 lat. To trzeci co do wielkości port morski w Polsce. Uznawany jest za jeden z ważniejszych portów na południowym Bałtyku, z którego korzystają najwięksi operatorzy morscy. Swoją popularność zawdzięcza dogodnej lokalizacji i uniwersalności - port przyjmuje zarówno statki kontenerowe, masowe, jak i pasażerskie. W 2021 roku w Porcie Gdynia przeładowano rekordowe 26,7 milionów ton ładunków. W ubiegłym roku odnotowano również 15 proc. wzrost zawinięć statków handlowych do gdyńskiego portu.

Jak ustalił portal RadioZET.pl, nowym członkiem rady nadzorczej Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. został 31-letni Michał Sumera z podkrakowskiej Skawiny. Sumera to absolwent Uniwersytetu Pedagogicznego. Karierę w polityce zaczynał od funkcji asystenta wojewody małopolskiego Piotra Ćwika. W 2018 roku kandydował do Rady Miejskiej Skawiny z listy Prawa i Sprawiedliwości, ale nie uzyskał mandatu.

Sumera objął funkcję sekretarza Klubu PiS w Sejmiku Województwa Małopolskiego. W lutym 2022 roku z mandatu radnego w Radzie Miejskiej Skawiny zrezygnował Tomasz Papież. Zgodnie z prawem wyborczym na jego miejsce powinien wejść Sumera, który w wyborach po Papieżu uzyskał najlepszy wynik na liście Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. Michał Sumera złożył jednak rezygnację z mandatu radnego z powodu objęcia stanowiska w państwowej administracji. Został zastępcą dyrektora Biura Ministra w Ministerstwie Infrastruktury.

W lipcu 31-letni Michał Sumera został powołany na członka rady nadzorczej Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. W radzie pełni funkcję przedstawiciela Skarbu Państwa. Sumera jest również m.in. członkiem Prawicowego Bloku Samorządowego “Skawina”.

