"PiS zrobił casting na wroga. Wdzięcznym obiektem do naparzania są Niemcy"

- PiS robi casting na wroga. Oprócz Unii Europejskiej, która jest zawsze dyżurnym chłopcem do bicia dla władzy, to wyjątkowo wdzięcznym obiektem do naparzania są oczywiście Niemcy - stwierdził wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski. W programie "6. Dzień Tygodnia w Radiu ZET " rozgorzała dyskusja o raporcie PiS ws. reparacji wojennych od Niemiec.

W czwartek na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się prezentacja raportu o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej. Kwotę strat Polski oszacowano na 6 bilionów 220 miliardów 609 milionów złotych.

Reparacje od Niemiec? PiS robi casting na wroga

Temat ten pojawił się w pierwszym powakacyjnym odcinku programu 6. Dzień Tygodnia w Radiu ZET. - Pieniądze te posłużyłyby rozwojowi Polski, która nie jest tu żadnym wyjątkiem - powiedział Ryszard Czarnecki. Wspomniał przy tej okazji o reparacjach, jakich od Niemiec domaga się również - choć w dużo niższej kwocie - Grecja.

Pytany o ścieżkę prawną, w ramach której rząd chciałby uzyskać odszkodowanie, Czarnecki odpowiadał ogólnie, że będzie to Parlament Europejski oraz "naciski na forum międzynarodowym". - Niemcom taka debata się nie opłaca, bo będziemy przypominać, że II wojnę światową rozpoczęli właśnie Niemcy, a nie naziści z kosmosu - przekonywał.

Wypowiedzi europosła PiS skomentował Piotr Zgorzelski z PSL. Jego zdaniem "PiS robi casting na wroga". - Oprócz Unii Europejskiej, która jest zawsze dyżurnym chłopcem do bicia dla władzy, to wyjątkowo wdzięcznym obiektem do naparzania są oczywiście Niemcy - stwierdził.

- Opowiadanie o raporcie to nie jest rozpoczęcie ścieżki prawnej. Tego nie ma i nie będzie - ocenił. W jego opinii PiS to "partia niepoważna". - Jestem zwolennikiem rozwiązywania problemów realnych, a dopiero potem historycznych - dodał. Przypomniał też o środkach z KPO. - To realne pieniądze, których wasz rząd, przed swoją nieudolność, stara się nie wziąć - kwitował.

RadioZET.pl