Burza w Radiu ZET po słowach posła PiS. "Macie krew na rękach"

Przypominamy, że 22 października 2020 roku Trybunał Konstytucyjny pod przewodnictwem Julii Przyłębskiej uznał, że dopuszczalność przerwania ciąży w przypadku ciężkich wad płodu jest niezgodna z konstytucją. Decyzja TK wywołała ogromną, wielotygodniową falę protestów w czasie pandemii COVID-19. W styczniu 2021 roku rząd PiS zdecydował się opublikować wyrok i tym samym wprowadzić zmiany w życie.

Dwa lata po orzeczeniu TK ws. aborcji

– Ja nie mogę siedzieć spokojnie i słuchać jak poseł Wróblewski śmie mówić, że ktoś ingeruje w sprawy polskich rodzin. To jest człowiek, który zaingerował w sprawy rodziny pani Izabeli z Pszczyny i pani Agnieszki z Częstochowy – powiedziała posłanka Lewicy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. – Fanatyzm pana Wróblewskiego i jego uczucia religijne są bardziej chronione niż życie polskich kobiet. Dlatego tych kobiet z nami już nie ma – dodała.

– To, co pani mówi, jest niegodne – oburzał się polityk PiS. – Polska konstytucja chroni życie każdego człowieka. Moim zdaniem jest to jedno z największych osiągnięć Polski po 1989 roku, że mamy tak wysoki standard ochrony życia człowieka. To dotyczy zarówno mężczyzn, jak i kobiet – mówił Bartłomiej Wróblewski w programie "6. Dzień Tygodnia w Radiu ZET".

– Proszę iść dyskutować z dziećmi osieroconymi przez panią Izabelę, proszę iść dyskutować z mężem pani Agnieszki, który owdowiał przez pana zakaz aborcji. Ja bym bardzo chciała, żeby pan poseł Wróblewski skończył. Skończył, przeprosił i wyszedł – apelowała Dziemianowicz-Bąk.

– Mieliśmy do czynienia z błędem lekarskim – odpowiedział Wróblewski. – Wprowadziliście efekt mrożący, macie krew na rękach. Ja się dziwię, że w ogóle podają panu rękę – stwierdziła posłanka Lewicy.

– Decyzja Trybunału o zerwaniu z kompromisem aborcyjnym była decyzją Jarosława Kaczyńskiego – ocenił Adam Jarubas z PSL. – Dla nas pierwszym celem jest przywrócenie kompromisu aborcyjnego, a docelowo doprowadzenie do krajowego referendum. […] Myślę, że dojdziemy do takiej sytuacji, do jakiej doszła Irlandia – powiedział Michał Kobosko.

W sobotę 22 października gośćmi Andrzeja Stankiewicza w programie "6. Dzień Tygodnia w Radiu ZET" byli: Agnieszka Dziemianowicz-Bąk (Lewica), Michał Szczerba (Koalicja Obywatelska), Adam Jarubas (Polskie Stronnictwo Ludowe), Bartłomiej Wróblewski (Prawo i Sprawiedliwość) oraz Michał Kobosko (Polska 2050 Szymona Hołowni).

Oglądaj

RadioZET.pl