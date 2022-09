Odejście Elżbiety II zakończy monarchię w W. Brytanii? “Popularność Karola III nie rokuje dobrze”

Popularność Karola III nie rokuje dobrze. Monarchia to instytucja z odległej przeszłości i pasuje coraz mniej do świata, w którym żyjemy - powiedział w programie 6. Dzień Tygodnia Adrian Zandberg z Lewicy, odnosząc się zmiany na tronie w Wielkiej Brytanii po śmierci Elżbiety II.

Kiedy Elżbieta II zostawała królową, w Związku Radzieckim rządził Stalin, w Chinach Mao Zedong, a premierem Wielkiej Brytanii był Winston Churchill. Czy śmierć panującej przez 70 lat królowej wpłynie na politykę europejską? - zapytał Andrzej Stankiewicz.

Zdania gości programu 6. Dzień Tygodnia w Radiu ZET były podzielone. Adrian Zandberg z Lewicy uważa, że instytucja monarchii "pasuje coraz mniej do świata, w którym żyjemy". - Odejście Elżbiety II pewnie uruchomi wiele procesów w debacie w Wielkiej Brytanii stawiających pod znakiem zapytania przyszłość monarchii w tym kraju - mówił polityk Lewicy. - Ale mamy nowego króla Karola III - wtrącił Stankiewicz. - Powiedzmy, że jego popularność zdaje się, że nie rokuje zbyt dobrze. Monarchia to instytucja z odległej przeszłości i pasuje coraz mniej do świata, w którym żyjemy. Ale nie nam wybierać za Brytyjczyków. My żyjemy w republice demokratycznej i tym się cieszmy - odparł Zandberg.

Elżbieta II nie żyje. Karol III dobrze ją zastąpi? "Nie rokuje"

- Ogromna strata. Myślę, że Wielka Brytania jeszcze długo będzie wspominać królową Elżbietę. My również. Pan prezydent wybiera się na pogrzeb i będzie reprezentował nasz kraj na uroczystościach pogrzebowych - powiedział Łukasz Rzepecki z kancelarii prezydenta.

Brytyjska polityka doznaje zasadniczej zmiany. Dwa dni przed śmiercią królowa wyznaczyła nową premier, teraz zmiana w monarchii, a my widzimy w Wielkiej Brytanii czołowego sojusznika, jak twierdzi Jarosław Kaczyński. - Czy to jest na pewno dobre lokowanie swoich sojuszy w tej chwili? - zapytał Stankiewicz.

- Sądzę, że ani jedna, ani druga zmiana nie spowoduje zbytniej zmiany w polityce zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej Wielkiej Brytanii - odpowiedział senator PiS Jacek Włosowicz.

