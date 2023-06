Awantura i oskarżenia w studiu Radia ZET. "Jest pani straszną osobą"

Spot PiS ukazał się 31 maja rano na oficjalnych profilach partii w mediach społecznościowych. Dotyczy planowanego przez opozycję na 4 czerwca marszu w Warszawie. Tweet brzmi: "#Marsz4Czerwca coraz bliżej. Czy na pewno chcesz tam być?". Do niego dołączony jest 14-sekundowy film. Pokazana w nim jest brama główna byłego niemieckiego obozu Auschwitz II-Birkenau i rampa kolejowa, na którą w 1944 roku docierały transporty z Żydami i Polakami z powstańczej Warszawy. Na nagraniu widać też skan niedopuszczalnego tweeta opublikowanego przez Tomasza Lisa: "Znajdzie się komora dla Dudy i Kaczora". Słychać głos lektora, który nawiązując do słów Lisa, pyta: – Czy na pewno chcesz iść pod tym hasłem?".

Awantura w studiu Radia ZET. "Jest pani straszną osobą"

Obecna w studiu Radia ZET europosłanka PiS Anna Zalewska rozpowszechniła w swoich social mediach spot, dodając do niego krótki komentarz "Für Deutschland?". Andrzej Stankiewicz zapytał byłą minister edukacji, czy przeprosi za swoje zachowanie. – Tomasz Lis nie przeprosił za wpis o komorze. Powiedział, że miał coś innego na myśli. [...] W Polsce słowo komora kojarzy się jednoznacznie. To był tylko obraz do słowa "komory". To był właściwy obraz do słowa – stwierdziła Zalewska.

– Pani poseł, po tym co pani tutaj mówiła, mogę powiedzieć tylko tak: pamięć o Holokauście zmoczyła pani w gnoju. Pani jest straszną osobą. Jak pani to może robić? – zareagował Krzysztof Gawkowski z Lewicy. – Jak pan śmie, jak pan śmie. Nie życzę sobie! – odpowiedziała europosłanka PiS. – Przeproś, niech pani tu przeprosi. Niech pani wyjdzie, jak sobie nie życzy – grzmiał polityk Lewicy. – Spot, w którym zestawiacie Auschwitz i marsz 4 czerwca w Warszawie, jest straszny – podsumował Gawkowski.

Krzysztof Bosak z Konfederacji ocenił, że spot z Auschwitz to kolejna prowokacja PiS-u. – Nie dyskutujemy o sprawach istotnych, nie dyskutujemy o swoich propozycjach programowych, tańczymy tak jak PiS nam zagra – powiedział i dodał, że "kosztem demokracji są prowokacyjne spoty". – PiS działa tu bardzo bezwzględnie – stwierdził.

"Wykorzystywanie ofiar Holokaustu jest podłe"

– Myślałem, że politycy PiS-u nie zaskoczą mnie in minus już niczym, bo wiem, do czego są zdolni. Ten tydzień i zachowanie pani Zalewskiej pokazuje, że wy jesteście z innej planety. Macie inny system wartości, inną moralność, nie odróżniacie dobra od zła. Co trzeba mieć w głowie, żeby przygotować taki spot? Ile trzeba mieć w sobie nienawiści? Pomyślcie trochę, jest jakaś granica w życiu publicznym. Doprowadziliście do najgłębszych podziałów polskiego społeczeństwa – mówił Marcin Kierwiński z Koalicji Obywatelskiej.

– Wpis Tomasza Lisa był skandaliczny i nigdy nie powinien pojawić się na Twitterze. Jednak muszę przyznać, że film Prawa i Sprawiedliwości pobił Lisa. Wykorzystywanie ofiar Holokaustu do polityki jest podłe – skomentowała Paulina Hennig-Kloska z Polski 2050 Szymona Hołowni.

RadioZET.pl