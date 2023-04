"Piątka Konfederacji" w ogniu krytyki. "Robią z wyborców durniów"

Andrzej Stankiewicz w studiu Radia ZET zapytał polityków o ich opinię na temat wzrostu poparcia dla Konfederacji w ostatnich tygodniach. Sondaże polityczne pokazywały, że skrajnie prawicowe ugrupowanie zajmuje trzecie miejsce po PiS i Koalicji Obywatelskiej. W tym kontekście przypomniano wypowiedź jednego z liderów Konfederacji Sławomira Mentzena.

- Nie chcemy Żydów, homoseksualistów, aborcji, podatków i Unii Europejskiej - mówił w 2019 roku polityk na spotkaniu przed wyborami do Europarlamentu. Obecny w studiu Robert Winnicki z Konfederacji wyraźnie odcinał się od tej wypowiedzi.

6. Dzień Tygodnia w Radiu ZET. "Piątka Konfederacji" Mentzena

- To nie jest i nie był nigdy program Konfederacji. Natomiast sprzeciw Konfederacji wobec roszczeń żydowskich jest faktem - komentował poseł. W ocenie Winnickiego wypowiedź Mentzena sprzed 4 lat była "happeningiem politycznym".

Z kolei Joanna Kluzik-Rostkowska z KO nie zostawiła na "piątce Konfederacji" suchej nitki. - To jest skandaliczne i niedopuszczalne. Następuje przedziwne zjawisko, w którym członkowie Konfederacji nie pamiętają albo nie przyznają się do tego, co sami głosili - mówiła. Jej zdaniem Konfederacja "sami robi ze swoich potencjalnych wyborców durniów".

Pod "piątką Konfederacji" nie podpisali się również obecni w studiu politycy Zjednoczonej Prawicy. - To jest coś niewiarygodnego, co powiedział pan Mentzen. (…) To, co wygaduje także na przykład Korwin-Mikke w temacie pedofilii, to są bardzo niebezpieczne pomysły - mówił Jacek Ozdoba z Solidarnej Polski.

- Jestem zażenowany, zniesmaczony i rozbawiony. Żydzi nigdy nie zajmowali się uprawą ziemi, straszenie tym aspektem jest bez sensu - mówił poseł PSL Marek Sawicki. Natomiast Ryszard Czarnecki, europoseł PiS, ocenił wypowiedź Mentzena jako "skrajny radykalizm". - To może być dobre dla ugrupowania, które walczy o próg wyborczy, ale dla partii, która myśli o współrządzeniu jest to po prostu głupie.

