6. Dzień Tygodnia w Radiu ZET. W sobotę 1 lipca gośćmi Andrzeja Stankiewicza byli: Mirosława Stachowiak-Różecka (PiS), Joanna Scheuring-Wielgus (Lewica), Dariusz Klimczak (PSL), Jan Grabiec (Koalicja Obywatelska) i Krzysztof Bosak (Konfederacja).

Andrzej Stankiewicz zapytał swoich gości o to, czy nastał moment, że polskie władze powinny powiedzieć: “Amerykanie, pożyczcie nam swój atom”, nawiązując do słów premiera Mateusza Morawieckiego, który stwierdził, że zwrócił się "do całego NATO o (poparcie) wzięcia udziału (Polski) w programie Nuclear Sharing".

Polska w Nuclear Sharing? Stachowiak-Różecka: "Trzeba rozważyć"

- Myślę, że sytuacja jest bardzo poważna i reagujemy tak, jak trzeba. Założenie, że możemy mieć do czynienia z konfliktem hybrydowym trzeba brać pod uwagę - mówiła Mirosława Stachowiak-Różecka z PiS. Zaznaczyła, że “trzeba też rozważyć obronę w tej formule, że posiadamy broń jądrową”.

Wspomniała też o Grupie Wagnera, która ma przenieść się do Białorusi. - Czy miesiąc temu ktoś by zakładał taki scenariusz, że Prigożyn będzie u naszej granicy? Trzeba każdy, nawet najczarniejszy, scenariusz brać pod uwagę - podkreśliła.

- Musimy naciskać na Amerykanów, żeby powiedzieli, co zrobią, kiedy Rosja wykona jakiś wrogi gest - mówił Krzysztof Bosak z Konfederacji. Skrytykował również prezydenta USA Joe Bidena, zarzucając mu, że prowadził nieskuteczną politykę odstraszania Rosji, ponieważ Władimir Putin zdecydował się zaatakować Ukrainę.

- Ale Amerykanie pomagają na tyle skutecznie, że Rosja tej wojny nie wygrywa - wtrącił Stankiewicz.

- Pomagają na tyle skutecznie, że zginęły dziesiątki tysięcy Ukraińców i mogą zginąć kolejne. Ukraina zostanie prawdopodobnie po tej wojnie rozczłonkowana - odparł Bosak.

"Przygotowanie Polaków, że wybory w 2023 roku się nie odbędą"

Joanna Scheuring-Wielgus z Lewicy uważa, że politycy PiS “nakręcają strach”. - Jesteśmy świadkami stopniowego przygotowywania Polaków na to, że w tym roku wybory się nie odbędą - zaznaczyła. Posłanka Lewicy dodała, że Jewgienij Prigożyn to bandyta, ale PiS chce wykorzystać tę sytuację do własnych politycznych celów w Polsce, żeby wzbudzić strach w Polakach.

Rzecznik PO Jan Grabiec stwierdził, że obserwujemy “cyrk w ramach konferencji prasowych, zamiast rozmawiać z Amerykanami”. - Przecież to jest kompromitacja. Groźby rozmieszczenia broni atomowej na Białorusi pojawiały się już kilka miesięcy temu - przypomniał polityk PO.

- Skoro PiS twierdzi, że rozmieszczenie Grupy Wagnera na Białorusi stanowi niebezpieczeństwo dla Polski, to czemu prezydent nie zwoła Rady Bezpieczeństwa Narodowego? - pytał Dariusz Klimczak z PSL. - Dzisiaj mamy do czynienia z ukrywaniem prawdziwych informacji dotyczących bezpieczeństwa państwa przed politykami opozycji. To, co mówi prezes Kaczyński służy jednemu celowi – stworzeniu poczucia zagrożenia - stwierdził Klimczak.

- Nie mamy żadnego interesu, żeby przesuwać wybory na później - zapewniła Mirosława Stachowiak-Różecka z Prawa i Sprawiedliwości.

