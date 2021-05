Wypłacanie 500 plus tylko osobom zaszczepionym? Absolutnie nie – powiedziała w programie ''7. Dzień Tygodnia w Radiu ZET” Elżbieta Rafalska z PiS i dodała, że nikogo nie można zmuszać do szczepienia przeciw Covid-19.

Samorządowcy zaproponowali, by wypłata środków z programu 500 plus była przewidziana tylko dla dzieci zaszczepionych, a 14. emerytura tylko dla zaszczepionych seniorów. Propozycja padła na spotkaniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego – ustalił reporter Radia ZET Maciej Sztykiel.

W najbliższy wtorek rząd ogłosi nowe zachęty skłaniające Polaków do szczepienia się przeciwko Covid-19. Jak powiedział w rozmowie z reporterem Radia ZET Jackiem Czarneckim minister Michał Dworczyk, końcowe ustalenia, dotyczące tej akcji, zapadną w poniedziałek.

500 plus tylko dla zaszczepionych? ''Absolutnie nie''

Elżbieta Rafalska, była minister rodziny, pracy i polityki społecznej w rządzie Beaty Szydło oraz ''matka chrzestna'' programu 500 plus, pytana w programie ''7. Dzień Tygodnia w Radiu ZET'' o propozycję samorządowców, stwierdziła, że jest zwolenniczką szczepień, ale nikogo nie można do nich zmuszać.

– Jeżeli chodzi o te pomysły, to absolutnie nie. Chcę powiedzieć, że absolutnie przekraczałaby one regulacje ustawowe. Możemy zachęcać, tłumaczyć, ale zmuszać na pewno nie. Nie można tego zrobić ani przy wypłacie 500 plus, ani innych pomysłach. Był jeden taki pomysł samorządowy i wojewoda tego typu uchwałę uchylił – powiedziała. – Samorządom nie brakuje fantazji – dodała.

Cała rozmowa Andrzeja Stankiewicza z politykami w programie ''7. Dzień Tygodnia w Radiu ZET'' jest dostępna TUTAJ .

RadioZET.pl