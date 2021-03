Najważniejsze tematy mijającego tygodnia, komentarze, opinie, gorące dyskusje i różne punkty widzenia. Już od 14 marca Andrzej Stankiewicz i jego goście będą podsumowywać wydarzenia społeczno-polityczne ostatnich dni. Dziennikarz poprowadzi program w Radiu ZET, pozostając jednocześnie publicystą i zastępcą redaktora naczelnego Onetu.

„7. Dzień Tygodnia w Radiu ZET” będzie emitowany w każdą niedzielę po 9:00 i potrwa godzinę, bez przerw reklamowych. Audycja powstaje we współpracy z Onetem. Będzie ją można zobaczyć na żywo na RadioZET.pl, a także głównej stronie portalu Onet.pl oraz na profilach Radia ZET i Onetu na Facebooku.

Andrzej Stankiewicz: w tym programie to ja będę marszałkiem

W rozmowie z naszym redakcyjnym kolegą Błażejem Makarewiczem Stankiewicz uchylił rąbka tajemnicy w sprawie nowego projektu. Jak przyznał, jego zadaniem jest przywrócić dawną chwałę kultowej audycji oraz sprawić, by "w niedzielę rano politycy mówili ludzkim głosem".

Będę unikał zapraszania pieniaczy politycznych, którzy działają tylko tak, by podkręcać konflikt. Będę zapraszał osoby, które mają coś do powiedzenia i starał się przez tę godzinę skłonić ich do takiego realnej rozmowy Andrzej Stankiewicz

W jego opinii to lepszy format niż np. typowa poranna audycja - radiowa bądź telewizyjna - w której - jak przekonywał - często odbywa się "ping-pong między prowadzącym a gościem". Zapowiedział też, że będzie skłaniał swoich gości do tego, by ze sobą rozmawiali.

- Gdzie oni mają ze sobą rozmawiać? W Sejmie? Oni tam głównie na siebie krzyczą. Tutaj to ja będę marszałkiem. Będę udzielał głosu i będę bardziej obiektywny w tej roli niż wszyscy dotychczasowi marszałkowie. - zadeklarował.

"7. Dzień Tygodnia w Radiu ZET". Kto pojawi się w programie?

Stankiewicz zapowiedział, że w ma wolną rękę w decydowaniu o tym, kogo zaprosi do programu. Mają to być przede wszystkim politycy, ale też eksperci (jeśli rozmowa będzie w bardziej konkretnym stopniu dotyczyła np. pandemii koronawirusa bądź skandali w Kościele Katolickim). - Nie chciałbym zamykać się tylko w kręgu polityków. Chodzi o to, by wyprowadzić ich czasem ze strefy komfortu - podkreślił.

- Przede wszystkim będziemy brali pod uwagę to czy w danym tygodniu nasi goście byli ważni, czy mają coś ciekawego do powiedzenia - stwierdził. Dodał jednocześnie, że nie będzie tak, iż w każdym odcinku pojawi się reprezentant każdego sejmowego ugrupowania. Zadeklarował przy tym, że w audycji znajdzie się miejsce także dla przedstawicieli środowisk, które nie są na ten moment obecne w polskim parlamencie.

Dziennikarz złożył też ważną deklarację odnośnie obecności kobiet w "7. Dniu Tygodnia". - Solennie składam obietnicę, że nie będzie tego programu bez kobiet. Zwłaszcza że tematy dotyczące kobiet dominują obecnie w życiu publicznym - zwrócił uwagę.

Andrzej Stankiewicz - kim jest?

Andrzej Stankiewicz jest zastępcą redaktora naczelnego Onet.pl. Przed dołączeniem do Onetu w 2016 roku przez 14 lat był związany z dziennikiem „Rzeczpospolita", pracował także w „Newsweeku” oraz we „Wprost”. Trzykrotnie zdobył nagrodę Grand Press, przyznawaną za najlepsze teksty roku.

Jest współautorem „Biblii dziennikarstwa” oraz trzech książek — „Donald Tusk. Droga do władzy”, „Wałęsa. Zdrajca czy bohater?” oraz „Zbigniew Ziobro. Historia prawdziwa”."7. Dzień Tygodnia" był emitowany w Radiu ZET w latach 2001-2016. Został zastąpiony programem "Śniadanie w Radiu ZET" (2016-2017), który powstawał we współpracy z telewizją Polsat News.

