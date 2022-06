Senator PiS o słowach Kaczyńskiego: "Niektórych bym nie użył"

W programie 7. Dzień Tygodnia w Radiu ZET goście komentowali przemówienie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Zdaniem polityków opozycji było ono rozczarowujące oraz skierowane głównie do obozu Zjednoczonej Prawicy. - Były sformułowania Jarosława Kaczyńskiego, jak to o "zdradzie", pod którym bym się nie podpisał oraz jak pod tym, że "jesteśmy lepsi od innych" – powiedział senator PiS Jacek Włosowicz.

Zdaniem Katarzyny Lubnauer, przemówienie Jarosława Kaczyńskiego na konwencji Prawa i Sprawiedliwości było rozczarowujące. - Prezes PiS mówił tylko o wydawaniu kasy, ale co z tego, jak nie przekłada to się na żadne efekty. Zauważmy, że jak uruchamiano 500+, to mówiono, że rodzić ma się więcej dzieci, a obecnie jest dramat – stwierdziła posłanka KO w programie 7. Dzień Tygodnia w Radiu ZET.

- Mieliśmy drugi najgorszy wynik w UE, jeśli chodzi o nadmiarowe zgony w czasie pandemii, uciekają lekarze i nauczyciele – wymieniała Lubnauer. Jak dodała posłanka, "cała konwencja polegała na pokazaniu, że udało się osiągnąć jakikolwiek sukces w jakiejkolwiek dziedzinie".

Włosowicz: Niektórych sformułowań bym nie użył

Senator PiS Jacek Włosowicz nie zgodził się z posłanką Nowoczesnej. Zdaniem senatora przemówienie Jarosława Kaczyńskiego było pokłosiem spotkania całego klubu Zjednoczonej Prawicy. - Usłyszeliśmy na tej konwencji, że musimy być aktywniejsi, bardziej pracowici i ruszyć w teren. Liczne wymieniane sukcesy przez prezesa PiS, jak większe wpływy do budżetu, zwiększone wydatki na obronność i edukację mają nas (obóz Zjednoczonej Prawicy – red.) utwierdzić w przekonaniu, że potrafimy działać - stwierdził senator.

W dalszej części wypowiedzi Jacek Włosowicz został zapytany przez redaktora Stankiewicza, czy zgadza się z określeniami, które podczas konwencji Jarosław Kaczyński użył w stosunku do opozycji. Zdaniem prezesa PiS "opozycja zdradziła narodowy interes".

- Były sformułowania Jarosława Kaczyńskiego, jak to o "zdradzie", pod którym bym się nie podpisał oraz pod tym, że "jesteśmy lepsi od innych" – powiedział senator. Zdaniem Włosowicza, "są to niebezpieczne stwierdzenia".

- Natomiast to, czy konwencja była skuteczna, czy nie, okaże się za kilkanaście dni, może tygodni, kiedy zobaczymy, czy udało się pobudzić nasz obóz do działania. Ostatecznie oceniać skuteczność przemówienia stwierdzimy przy urnach wyborczych – podsumował senator.

"Zjednoczona Prawica przez ostatnie 7 lat nic nie robiła"

Posłanka Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus uznała, że słowa senatora tylko potwierdzają to, że "Zjednoczona Prawica przez ostatnie 7 lat nic nie robiła". - Jeśli potrzebujecie usłyszeć od swojego pryncypała, że musicie rozmawiać z ludźmi, to tylko pokazuje, że przez ostatnie 7 lat prowadziliście politykę tłustych kotów – stwierdziła posłanka Lewicy.

Polityczka Lewicy zauważyła również, że na konwencji PiS nie padły słowa o realnych problemach "tu i teraz". - Mamy problemy z karami (ponad miliard złotych – red.), które Polska musi płacić po orzeczeniu Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości UE. Doprowadziliście też do tego, że zaliczka, która powinna wpłynąć z KPO ok. 4 mld euro, przepadła. Te pieniądze powinniście oddać Polakom – stwierdziła Scheuring-Wielgus. Posłanka podsumowała, że prezes PiS nic nie mówił o drożyźnie i jak z nią walczyć, a to są realne problemy Polaków.

RadioZET.pl