Zaskakujące kulisy spotkania na forum opozycji poruszył w 7. Dniu Tygodnia w Radiu ZET poseł Lewicy Krzysztof Gawkowski. – Kto w nim uczestniczył? – zapytał posła Lewicy Andrzej Stankiewicz

– Nie jestem upoważniony, żeby mówić, kto jeszcze siedział przy tym stole. Ci, którzy byli, wiedzą doskonale. Jedna z postaci, która była kluczowa, pan Gowin, odpowiadała, że nie ma możliwości niepopierania rządu i będzie głosował dalej z rządem Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego – odpowiedział Krzysztof Gawkowski.

Poseł Lewicy: Były rozmowy, by Kosiniak-Kamysz był premierem

– A więc był tam Gowin? – dopytywał prowadzący program. – Nie, ale odpowiedział. Całe te rozmowy były o szklankę roztłuc, dlatego, że nie było opcji, żeby Gowin nie głosował z rządem, więc opowiadanie o tym, że była szansa na powołanie rządu jest po prostu banialuką – tłumaczył poseł Nowej Lewicy.

O takich negocjacjach nie wiedziała nic partyjna koleżanka prezesa PSL-u Bożena Żelazowska. – Czy to prawda, że Władysław Kosiniak-Kamysz był typowany na potencjalnego premiera, który miał zebrać większość pozwalającą obalić rząd PiS? – pytał Andrzej Stankiewicz. – Nie brałam udziału w tych rozmowach i myślę, że nie było takich rozmów. Do mediów doszły takie sygnały, nie wiem z jakiego źródła – odpowiedziała Bożena Żelazowska z PSL. – Myślę, że to była drugorzędna kwestia, kto będzie premierem w rządzi, o którym nikt tak naprawdę jeszcze nie słyszał – dodała Żelazowska

7. Dzień Tygodnia w Radiu ZET 9 maja

W niedzielę gośćmi Andrzeja Stankiewicza byli: Małgorzata Kidawa-Błońska – Koalicja Obywatelska, Bożena Żelazowska – Polskie Stronnictwo Ludowe, Radosław Fogiel – Prawo i Sprawiedliwość, Krzysztof Gawkowski – Nowa Lewica, Sebastian Kaleta – Solidarna Polska.

Goście Andrzeja Stankiewicza rozmawiali o Krajowym Planie Odbudowy, tarciach w obozie Zjednoczonej Prawicy i rozłamie w opozycji. Pojawiły się komentarze do znalezionych przez nas cytatów pochodzących z dokumentów KPO oraz orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wobec polskiego Trybunału Konstytucyjnego.

