Prowadzący Andrzej Stankiewicz poruszył w programie 7. Dzień Tygodnia w Radiu ZET trzy istotne tematy mijającego tygodnia – nagłe przegłosowanie w Sejmie ustawy lex TVN, zeznania po latach skruszonego b. oficera BOR ws. wypadku premier Beaty Szydło oraz dezercję polskiego żołnierza na Białoruś.

Goście zaczęli od tematu lex TVN. Europosłanka PiS Anna Zalewska tłumaczyła: - To nie jest ustawa lex TVN. To nie jest ustawa uderzająca w jakiekolwiek media. To ustawa porządkująca, a raczej przypominająca zapisy z 1995 r. Nie ma takiego państwa na świecie, które pozwoli na takie zachowanie - stwierdziła. Zalewska zaznaczyła, że skoro "Amerykanie kochają wolność i demokrację, to tej wolności i prawa będą przestrzegać".

Nagłe przegłosowanie lex TVN. "Atak na Polskę w trzech wymiarach"

Pozostali goście mieli do sprawy zupełnie inne podejście. – Ja traktuję tzw. lex TVN nie jako atak nie na pojedynczego inwestora i pojedynczą stację telewizyjną, ale atak na Polskę. I to w trzech wymiarach: wolności słowa, wolności gospodarczej i naszych sojuszy obronnych – oceniła Izabela Leszczyna (Koalicja Obywatelska). – Prawo i Sprawiedliwość chce zwalczyć TVN, bo oglądalność "Faktów" jest zdecydowanie wyższa niż "Wiadomości" i tam można usłyszeć prawdę, a nie być poddanym tępej propagandzie Kurskiego – dodał Adam Jarubas z PSL.

Z kolei Jan Strzeżek z Porozumienia, niedawnego koalicjanta PiS, opowiedział o praktykach działania w TVP – jak po krytycznej wypowiedzi wobec Ryszarda Terleckiego wydawcy prorządowej telewizji nagle odwoływali jego udział w programach publicystycznych stacji.

Fałszywe zeznania ws. wypadku Beaty Szydło

Kolejnym tematem był wypadek Beaty Szydło z 2017 roku i szokujące zeznania b. oficera BOR, który przyznał, że składał w tej sprawie fałszywe zeznania. – Mamy prokuraturę, mamy sąd i myślę, że to przede wszystkim oni powinni się wypowiadać. To przykre, że cały czas używane jest nazwisko Beaty Szydło, która jest ofiarą tego zdarzenia – powiedziała europosłanka PiS.

Jej oponenci przypominali, że PiS tuż po wypadku wydał wyrok na 18-letniego kierowcę fiata. – Premier Beata Szydło w dniu wypadku usłyszała, że minister Błaszczak (ówczesny szef MSWiA, przyp.) oskarżył tego chłopaka, Bogu ducha winnego chłopaka, a premier Szydło nie zaprotestowała. I sam ten fakt sprawia, że zniszczyła kilka lat życia temu młodemu chłopakowi. Źli ludzie nie powinni sprawować funkcji państwowych – mówił posłanka Leszczyna (KO).

Dezercja polskiego żołnierza. "Coś ewidentnie zawiodło"

Prowadzący zapytał też o konsekwencje dezercji polskiego żołnierza, Emila Czeczko, na Białoruś. – Coś ewidentnie zawiodło. To straszne straty wizerunkowe naszego kraju. Bardzo żałuję, że ta osoba nie została wcześniej wychwycona i wyrzucona z wojska – oceniła Anna Maria Żukowska, posłanka Lewicy.

- Zawiodło kilka rzeczy. Oczywiście pokazowo zdymisjonowano kilku dowódców, ale to są działania pozorne – stwierdził z kolei Jan Strzeżek. Zapytał wprost europosłankę PiS o odpowiedzialność za wojsko w polskim rządzie. Zalewska odpierała napór, mówiąc o żołnierzu zdrajcy. – Proszę nie mówić, że nie jesteśmy bezpiecznym państwem, tylko dlatego, że mamy do czynienia ze zdrajcą i dezerterem, który opluwa Polskę - mówiła Anna Zalewska.

RadioZET.pl/