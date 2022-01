– W panu jest wyrozumiałość dla tych, który mają inne zdanie? – pytał posła Solidarnej Polski Andrzej Stankiewicz. – Zrozumienie i wyrozumiałość […] Nie jest tak, że ja się z tym zgadzam, tylko próbuje pokazać perspektywę, dlaczego ludzie mogą tak myśleć. Pamiętam wypowiedzi, kiedy szczepienia wchodziły, mówiono, że to na dziewięćdziesiąt dziewięć procent chroni przed zachorowaniem na covid. Ta narracja uległa zmianie i teraz mówimy, że szczepionki praktycznie wyeliminowują ryzyko przejścia ciężkiego czy śmierci z powodu koronawirusa. To nie jest tak, że ja się z tym nie zgadzam, tylko chce pokazać państwu, dlaczego ludzie mogą mieć różne podejście i wątpliwości. Jeśli będziemy zerojedynkowo podchodzić do tematu, to nikogo nie przekonamy – mówił Jan Kanthak.

– Mamy do czynienia z żywiołem i o tym mówmy. Jeśli będziemy w taki sposób przedstawiać sprawę, to łatwiej przekonamy ludzi do szczepień, niż jeśli powiemy, że są zacofańcami, że się nie znają i tak dalej – dodał poseł Solidarnej Polski.

– Czy pan pójdzie do pani poseł Hałas i powie jej, wytłumaczy? Czy pan zaangażuje się w przekonywanie tych ludzi, których ma pan także w Solidarnej Polsce? – dopytywał Andrzej Stankiewicz.

– Nie kryję, że jestem za szczepieniami czy na forum Solidarnej Polski, czy w klubie PiS. Jeśli pan redaktor sobie życzy, mogę porozmawiać z panią poseł Hałas – zadeklarował Kanthak.

W niedzielę 16 stycznia 2022 roku gośćmi Andrzeja Stankiewicza w programie 7. Dzień Tygodnia w Radiu ZET byli: Jan Kanthak - Solidarna Polska, Agnieszka Pomaska - Platforma Obywatelska, Tomasz Rzymkowski - Prawo i Sprawiedliwość, Marek Sawicki - Polskie Stronnictwo Ludowe oraz Joanna Scheuring-Wielgus - Lewica.

