– Trudno znaleźć jakikolwiek przykład pokazujący taką strategiczną głupotę rządu jak kwestia kar za Turów i wyrok dotyczący praworządności. (…) PiS po drodze doprowadził do przegranego przez Polskę procesu, doprowadził do naliczenia kar, a potem, na koniec, zapłacił Czechom więcej, niż chcieli na początku. Jak można w takiej sytuacji gospodarczej Polski tracić miliard złotych w tak głupi sposób? Jak można blokować od lipca zeszłego roku wpływ pieniędzy europejskich z Funduszu Odbudowy i Rozwoju do Polski? To się skończy w ten sam sposób: zlikwidujecie Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego, czyli zrobicie to, o czym Unia mówiła rok temu, a przez ten rok pieniądze nie będą pracowały w Polsce – odpowiedział europosłowi PiS Jan Grabiec z Koalicji Obywatelskiej.

