Aborcja jest taką samą zbrodnią, jak pedofilia – tak twierdzi Bartosz Kownacki z Prawa i Sprawiedliwości. Poseł PiS powiedział to podczas programu ''7. Dzień Tygodnia w Radiu ZET'', pytany przez Andrzeja Stankiewicza o ściganie zbrodni pedofilskich w polskim kościele.

W niedzielę 27 czerwca 2021 roku gośćmi Andrzeja Stankiewicza byli: Katarzyna Lubnauer - Koalicja Obywatelska, Joanna Mucha - Polska 2050, Włodzimierz Czarzasty - Lewica, Bartosz Kownacki - Prawo i Sprawiedliwość oraz Jacek Żalek - Partia Republikańska.

W programie ''7. Dzień Tygodnia w Radiu ZET'' politycy komentowali powołanie przez Watykan komisji w sprawie możliwych zaniedbań kardynała Stanisława Dziwisza. Na czele komisji stanął kardynał Angelo Bagnasco. W reportażu w TVN24, który ukazał się w listopadzie 2020 roku, przedstawiono dokumenty, relacje i rozmowy, wskazujące, że kardynał Stanisław Dziwisz, uczestniczył m.in. w procederze tuszowania nadużyć seksualnych przez księży na całym świecie. Chodzi m.in. o sprawę molestowania w Legionie Chrystusa i o sprawę oskarżonego o pedofilię amerykańskiego kardynała Theodore'a McCarricka.

– Czy ja dobrze zrozumiałem? Czy pan powiedział, że aborcja jest taką samą zbrodnią, jak zbrodnia pedofilii? – zwrócił się do Bartosza Kownackiego Włodzimierz Czarzasty z Lewicy.

– Wedle mojej oceny, nie kodeksu karnego, tylko wedle mojej oceny i mojego sumienia oraz sumienia wielu osób, jest taką samą zbrodnią, jak nie większą… – odpowiedział Bartosz Kownacki.

– Jak pedofilia? – dopytywał Czarzasty. – Tak, zabójstwo jest większą zbrodnią aniżeli pedofilia jest – dodał poseł PiS.

Przeciwko takiemu stwierdzeniu zaprotestował Czarzasty. – To jest hańba, co pan powiedział. To jest skandal – powiedział. – Wiem, że komuniści i stalinowcy pozwalali sobie na masowe aborcje – odparł Kownacki.

RadioZET.pl/PAP