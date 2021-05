W niedzielę 23 maja gośćmi Andrzeja Stankiewicza w programie 7. Dzień Tygodnia w Radiu ZET byli: Anna Kornecka (Porozumienie), Elżbieta Rafalska (PiS), Michał Kamiński (PSL-Unia Europejskich Demokratów ), Sławomir Nitras (Koalicja Obywatelska) i Tomasz Trela (Nowa Lewica).

Elżbieta Rafalska w Radiu ZET: Nie będziemy realizować wyroku TSUE ws. kopalni Turów

– Chciałbym zwrócić uwagę, że zostało wydane postanowienie tymczasowe przez jedną osobę – wiceprezes TSUE. Zastosowano środek zabezpieczenia, który de facto zamyka kopalnię i elektrownię – dodała europosłanka Prawa i Sprawiedliwości.

– Proszę zwrócić uwagę na uzasadnienie TSUE, ono jest absolutnie kuriozalne. Ono nas odsyła do konieczności zakupu energii z Czech czy Niemiec. Tak naprawdę jest nieproporcjonalne do sprawy. Ono rozstrzyga spór, a na tym etapie nie powinno to tak wyglądać – tłumaczyła Elżbieta Rafalska.

– Nie będziecie realizować tego zabezpieczenia TSUE? – dopytywał Andrzej Stankiewicz. – Nie, nie będziemy. Myślę, że podejmiemy wszystkie możliwe działania, również na poziomie dyplomatycznym, w grupie Wyszehradzkiej – odpowiedziała Elżbieta Rafalska.

