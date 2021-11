– Wczoraj wieczorem powziąłem taką informację, być może jest ona nieprawdziwa, ale mówiła to osoba, której mogę ufać, że firma Vinci (firma Łukasza Mejzy – przyp. red.) wystawiła mamie, której dziecko jest chore na mukowiscydozę, fakturę na 170 tysięcy dolarów. Do tej pory nie zostały odwołane zbiórki pieniędzy. To należy sprawdzić – powiedział Piotr Zgorzelski.

– Jeżeli to jest prawda, to decyzja powinna być oczywista – dodał Jacek Ozdoba z Solidarnej Polski, odnosząc się do ewentualnego odwołania wiceministra sportu.

– Pan Mejza twierdził, że żadnej faktury nie wystawiono. Skąd ma pan taką wiedzę? – zapytał Andrzej Stankiewicz. – Mam taką wiedzę, pan też nie zdradza swoich źródeł. Zwrócę się do osoby, z którą rozmawiałem i jak będzie chciała, to ujawni swoje nazwisko – odpowiedział Piotr Zgorzelski.

W niedzielę 28 listopada gośćmi Andrzeja Stankiewicza w programie 7. Dzień Tygodnia w Radiu ZET byli: Jacek Ozdoba - Solidarna Polska, Tomasz Rzymkowski - Prawo i Sprawiedliwość, Marcin Kierwiński - Platforma Obywatelska, Joanna Scheuring-Wielgus – Lewica oraz Piotr Zgorzelski - Polskie Stronnictwo Ludowe.

RadioZET.pl