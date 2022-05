– Czyli jest jakiś element inflacji wygenerowanej w kraju, za którą odpowiedzialność ponosi Adam Glapiński. Dobrze pana rozumiem? – dopytywał Andrzej Stankiewicz. – Tak. W każdym kraju jest element, który został wygenerowany przez dany kraj – odpowiedział senator Zjednoczonej Prawicy.

– Senat nie głosuje nad szefem Narodowego Banku Polskiego, ale czy pan by zagłosował za Glapińskim? – zapytał prowadzący program. – Tak, bo został przedstawiony przez pana prezydenta i nie było innego kandydata – stwierdził Włosowicz.

– Jak by krowę zgłosili, to też by pan głosował? – wtrąciła się Anna Maria Żukowska z Lewicy.

– Nie wiem, czy jest bardziej nieodpowiednia ozdoba na stanowisko szefa NBP, dlatego, że szef NBP powinien być niezależny, a Adam Glapiński jest całkowicie zależny od PiS-u, do tego stopnia, że nawet nie widział niczego niewłaściwego w tym, żeby się pojawić na spotkaniu klubu PiS-u. Rzecz druga – szef NBP korzystając ze swojej niezależności powinien skupiać się głównie na tym, żeby polska złotówka była silna […] Tymczasem, ponieważ prezes Glapiński jest zależny od PiS-u, tak naprawdę dba nie o jakość polskiej złotówki, tylko o jakość sprawowanej przez PiS władzy. – Tak z kolei wybór Adama Glapińskiego na prezesa NBP skomentowała Joanna Kluzik-Rostkowska z Koalicji Obywatelskiej. – 70 procent Polaków nie chciało Glapińskiego, to też o czymś świadczy. To nie jest kwestia tego, że tylko opozycji się coś nie podoba. Adam Glapiński stanął na czele banku centralnego po to, żeby realizować politykę PiS-u – dodała.

W niedzielę 15 maja 2022 roku gośćmi Andrzeja Stankiewicza w programie 7. Dzień Tygodnia w Radiu ZET byli: Joanna Kluzik-Rostkowska - Koalicja Obywatelska, Dobromir Sośnierz - Konfederacja, Adam Jarubas - Polskie Stronnictwo Ludowe, Jacek Włosowicz - Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość i Anna Maria Żukowska - Lewica.

