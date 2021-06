W programie „7. Dzień Tygodnia w Radiu ZET” padło oskarżenie, że Rafał Trzaskowski jako wiceszef Platformy Obywatelskiej organizuje wydarzenie sponsorowane przez zagraniczną fundację, a zatem, że jest to obchodzenie zakazu finansowania partii przez podmioty zagraniczne. – To jest bardzo duży zarzut – powiedział w Radiu ZET Jarosław Sachajko z Kukiz’15. Tak odniósł się do organizacji wydarzenia Campus Polska.