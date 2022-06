Sprawa ministra Michała Cieślaka, który został zmuszony do dymisji, po tym, jak próbował doprowadzić do zwolnienia naczelniczki poczty w Pacanowie za to, że zapytała go o drożyznę, była jednym z tematów poruszanych w programie 7. Dzień Tygodnia z Radiem ZET. - To jest głos wszystkich Polaków - pochwalił kobietę Paweł Zalewski z Polski 2050.

- Minister Michał Cieślak bardzo symbolicznie w imieniu PiS-u zareagował (formalnie Cieślak jest członkiem Partii Republikańskiej Adama Bielana – przyp. red.) - ocenił w niedzielę na antenie Radia ZET Paweł Zalewski. - Wszystko co Cieślak robi, robi na rachunek partii rządzącej. To pokazało, jakie są prawdziwe relacje między Polakami a elitą władzy, która od 2015 roku rozkrada polskie państwo, zawłaszcza instytucje państwa i buduje oligarchiczne fortuny w oparciu o spółki skarbu państwa. Świetnym przykładem jest pan Obajtek - dodał Zalewski.

Europoseł Nowej Lewicy Robert Biedroń stwierdził, że “pisowski minister Cieślak przebił Koziołka Matołka, z którym kojarzył się Pacanów”. W ocenie polityka sprawa odbije się negatywnie na notowaniach PiS. - W 2019 roku PiS miał tam 66 proc. poparcia, prezydent Andrzej Duda w drugiej turze uzyskał 76 proc. poparcia. Tam ludzie głosowali (na PiS – przyp. red), i mówię to celowo w czasie przeszłym, bo nie wierzę, że znów zagłosują - stwierdził.

7 Dzień Tygodnia w Radiu ZET. Minister Michał Cieślak zdymisjonowany

Biedroń dodał, że dymisja ministra “to pudrowanie skandalu” i przypomniał obietnice rządzącej partii. - Legitymacja Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy służy dziś jako karta do bankomatu lub bezkarnie obrażać ludzi. A miało być inaczej. Prawo i Sprawiedliwość obiecywało, że po to idzie do władzy, żeby nie było, tak jak było, a jest jeszcze gorzej - uważa europoseł Nowej Lewicy.

Prowadzący Andrzej Stankiewicz, odnosząc się do ustaleń Radia ZET, że szefem poczty w Kielcach jest Wojciech Stelmach z Partii Republikańskiej, zapytał europosła Ryszarda Czarneckiego z PiS, czy konieczne jest obsadzanie działaczami partyjnymi nawet szefów poczty w miastach wojewódzkich. - Zapytam kolegów z Partii Republikańskiej o to - bronił się Czarnecki. - Ale wy na to pozwalacie - drążył Stankiewicz. - Zwracam uwagę na błyskawiczną reakcję pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który wymusił dymisję pana ministra Cieślaka. Powiedział wyraźnie, że nie będziemy tego akceptować. To nowa jakość - odparł Czarnecki.

Nie zgodził się z tym Marcin Kierwiński z KO. - Takich sytuacji, jak ta w Pacanowie jest bardzo, bardzo wiele. Przykładem jest sprawa sędziego Igora Tulei, który zajął się sprawą nie pomyśli obozu władzy. Proszę przypomnieć sobie sprawę prokurator Ewy Wrzosek (chciała śledztwa ws. organizacji wyborów kopertowych przy. red.), którą zdegradowano. To ten sam mechanizm. Karanie obywatela za to, że śmie mówić inaczej niż chce władza - uważa Kierwiński.

Bożena Żelazowska z PSL zarzuciła ministrowi, że jako minister ds. samorządów był samorządowcom nieznany. - Słysze od nich, że dopiero dowiedzieli się, że taki minister był. Miała być pokora, praca i umiar, a jest buta, pogarda dla prawdy, ludzi ciężkiej pracy, przedsiębiorców, rolników i obywateli - podsumowała posłanka ludowców.

Więcej na RadioZET.pl.