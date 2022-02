Cyberataki na NIK? "Państwo mafijne", "służby są łakomym kąskiem dla każdej władzy"

Pegasus był wykorzystywany do inwigilowania opozycji oraz środowiska prawniczego - ustalili analitycy z kanadyjskiego ośrodka Citizen Lab. Według ich raportów podsłuchiwani byli m.in. senator KO Krzysztof Brejza (w 2019 roku szef kampanii wyborczej tej formacji), adwokat Roman Giertych, prokurator Ewa Wrzosek czy lider AGROunii Michał Kołodziejczak.

Jak z kolei nieoficjalnie donosi tvn24.pl, na mobilne urządzenia łączności należące do pracowników Najwyższej Izby Kontroli przeprowadzono ok. 7 tysięcy cyberataków, a zainfekowanych miało być ponad 500 urządzeń. Ze strony służb pojawiło się już dementi w tej sprawie. "Inspirowane przez Mariana Banasia doniesienia medialne traktujemy jako próbę rozpętania politycznej histerii" - napisał rzecznik Ministra Koordynatora Służb Specjalnych Stanisław Żaryn.

Ten temat pojawił się również w trakcie ostatniego odcinka programu "7. Dzień Tygodnia w Radiu ZET". - Trzeba powołać organ kontrolny patrzący na ręce służbom specjalnym. Służby specjalne są łakomym kąskiem dla każdej władzy - zauważył eurodeputowany Nowej Lewicy Robert Biedroń. Jego zdaniem PiS "wykorzystuje służby do potęgi n-tej".

Spekulacjom na temat inwigilacji Pegasusem zaprzeczyła z kolei reprezentująca PiS Mirosława Stachowiak-Różecka. - Sprowadzanie tej historii do tego, że Prawo i Sprawiedliwość kupiło narzędzia, żeby podsłuchiwać opozycję, brzmi trochę absurdalnie - stwierdziła.

Swoje zdanie wyraziła również Małgorzata Kidawa-Błońska. - Jeśli w jakikolwiek sposób sprawdzano kontrolerów i to, w jaki sposób prowadzą śledztwa, to jest absolutny skandal - powiedziała. W jej opinii "największym problemem naszego państwa jest utrata zaufania". - To wygląda już jak państwo mafijne - oceniła wicemarszałek Sejmu.

