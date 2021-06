Piotr Wawrzyk o dziękowaniu Bogu za braci Kaczyńskich. "Ależ oczywiście"

Andrzej Stankiewicz w programie ''7. Dzień Tygodnia w Radiu ZET'' zapytał swoich gości, czy dziękują Bogu za Jarosława Kaczyńskiego, tak jak chciał tego arcybiskup Marek Jędraszewski.

– Ja mam Bogu za co dziękować i akurat nie za to – odpowiedział krótko Marek Sawicki z PSL. Zgoła odmienne zdanie miał na ten temat Piotr Wawrzyk, wiceminister spraw zagranicznych.

– Ależ oczywiście, trudno się nie zgodzić przy całym jego dorobku politycznym. Poświęcił całe swoje życie dla ojczyzny. Ma ogromne zasługi, że jesteśmy w tym momencie, w którym jesteśmy – stwierdził wiceszef MSZ.

Michał Wypij z Porozumienia ocenił, że sojusz ołtarza z tronem zawsze kończy się źle. – Zarówno dla tronu, jak i dla ołtarza – dodał.

Abp Jędraszewski na Wawelu: To nasz obowiązek dziękować Panu Bogu za braci Kaczyńskich

Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki, inni politycy partii rządzącej oraz Marta Kaczyńska z rodziną wzięli w piątek udział w mszy św. odprawionej w katedrze na Wawelu w 72. urodziny Lecha Kaczyńskiego.

Abp Marek Jędraszewski podkreślił w homilii, że urodziny Lecha Kaczyńskiego i prezesa Jarosława Kaczyńskiego przeżywamy na Wawelu "w cieniu smoleńskiej tragedii". – Ale wszyscy, a na pewno pan prezes dziękują Panu Bogu za dar jego matki śp. Jadwigi z domu Jasiewicz, harcerki, członka Szarych Szeregów, za to, że była matką – mówił.

Metropolita krakowski dodał, że dalej jest "miejsce na dziękowanie za życie". – To wątek bardzo osobisty. Ale my wszyscy jako wspólnota, wspólnota Kościoła, żyjąca nauką Chrystusa, mamy prawo, by dziękować za to życie śp. Pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego i Pana prezesa w kategoriach ludu Bożego, który cieszy się, że w nim od tylu lat są, żyją takie osoby. To nasz obowiązek dziękować Panu Bogu za nich. Mamy także obowiązek dziękowania za dar ich życia dla Polski – powiedział abp Jędraszewski.

