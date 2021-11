Polityk PiS zapytany o sprawę Mejzy. "Jest rzeczywiście dosyć przerażająca"

Sprawa Łukasza Mejzy była głównym tematem dyskusji polityków w programie 7. Dzień Tygodnia w Radiu ZET. Wirtualna Polska napisała w środę, że obecny wiceminister sportu Łukasz Mejza założył w przeszłości firmę medyczną, która miała się specjalizować w kosztownym leczeniu nowatorskimi metodami chorych m.in. na raka, Alzheimera, Parkinsona.

Jak twierdzi portal, Mejza miał osobiście przekonywać potencjalnych pacjentów, w tym dzieci, o skuteczności stosowanych przez firmę metod, które jednak tak w Polsce, jak i na całym świecie uznawane są za niesprawdzone i niebezpieczne. Według Wirtualnej Polski interes Mejzy nie wypalił, za to pozostawił po sobie wielu oszukanych pacjentów i ich rodziny.

Łukasz Mejza i sprawa jego firmy. Gorąca dyskusja w studiu Radia ZET

Tomasz Rzymkowski, wiceminister edukacji i nauki w rządzie PiS, stwierdził, że sprawa Mejzy jest ''z punktu widzenia ogólnego dosyć przerażająca''. – Rzeczą okropną jest żerowanie na rodzinie chorego dziecka. Tę sprawę trzeba wyjaśnić. Będą ustalenia, liczymy na wyjaśnienia z jego strony – powiedział.

Wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba ocenił, że jeżeli informacje o Łukaszu Mejzie się potwierdzą, powinien on podać się do dymisji. – Co do pana Łukasza Mejzy […] proszę ode mnie nie oczekiwać, że będę bronił jakiegokolwiek takiego polityka. [...] Nie można z góry zakładać, że po jednej informacji medialnej należy podejmować decyzję – dodał polityk Zjednoczonej Prawicy.

– A co tu jest do badania? Sprawa jest oczywista. Prowadził proceder naganny moralne – podkreślił sekretarz generalny PO Marcin Kierwiński. Posłanka Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus dodała, że każda osoba, która wchodzi do rządu, powinna być krystaliczna.

W niedzielę 28 listopada gośćmi Andrzeja Stankiewicza w programie 7. Dzień Tygodnia w Radiu ZET byli: Jacek Ozdoba – Solidarna Polska, Tomasz Rzymkowski – Prawo i Sprawiedliwość, Marcin Kierwiński – Platforma Obywatelska, Joanna Scheuring-Wielgus – Lewica oraz Piotr Zgorzelski – Polskie Stronnictwo Ludowe.

RadioZET.pl