Polacy nie mają oszczędności? Poseł PiS: bo przez pół wieku rządziła lewica

Przypomnę, że co drugi Polak nie ma oszczędności. Być może dla pana posła nie jest problem poczekać na jakieś "wyrównanie" - powiedziała do Bartłomieja Wróblewskiego Agnieszka Dziemianowicz-Bąk z Lewicy w najnowszy, odcinku programu "7. Dzień Tygodnia w Radiu ZET". Poseł PiS odparł, iż to dlatego, że "przez pół wieku rządziła w Polsce lewica".