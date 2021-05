Redaktor Andrzej Stankiewicz wdał się w ostrą dyskusję z politykami Zjednoczonej Prawicy w sprawie orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Prowadzący podkreślił, że po ostatnim orzeczeniu kwestionującym legalność wyboru sędziów-dublerów do TK, rządzący używają retoryki typowej dla Kremla. Do sprawy odnieśli się Radosław Fogiel (PiS) i Sebastian Kaleta (Solidarna Polska).

Andrzej Stankiewicz poruszył w programie 7. Dzień Tygodnia w Radiu ZET temat niedawnego orzeczenia ETPCz. Zapytał na początek Sebastiana Kalety, czy nie ma problemu w tym, że kwestionując wyrok ws. polskiego Trybunału Konstytucyjnego (dot. tzw. sędziów-dublerów) rządzący używają języka typowego dla Rosji rządzonej przez Władimira Putina, np. w sprawie oburzenia światowej opinii publicznej po uwięzieniu Aleksieja Nawalnego.

Rządzący mówią o "ingerencji w wewnętrzne sprawy państwa polskiego". "To prawidłowy ogląd po decyzji ETPCz." – odparł Kaleta. "Niech pan porówna retorykę stosowaną wobec Polski przez UE, a tą na linii UE-Rosja. Jak można porównywać Polskę do Rosji?" – odparł Kaleta.

Ostra dyskusja ws. wyroku ETPCz. Fogiel: To manipulacja

Radosław Fogiel podkreślał, że stawianie sprawy w takim kontekście jest krzywdzące. Zarzucił prowadzącemu manipulację. Redaktor Stankiewicz przywoływał trzy niedawne wypowiedzi, z których jedna – należąca do rzecznika Kremla – była utrzymana w retoryce, którą można dostrzec również u polityków PiS. Poseł Kaleta nie krył zdziwienia. "Jak to możliwe, że wypowiedź pana Pieskowa (rzecznik Kremla) ws. Nawalnego odnosi pan do spraw ustrojowych?" – powiedział.

RadioZET.pl