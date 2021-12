Spór o obostrzenia i obowiązkowe szczepienia. "Prezydent ma stanowisko jasne"

Dyskusja polityków w pierwszej części programu 7. Dzień Tygodnia w Radiu ZET dotyczyła sytuacji związanej z epidemią koronawirusa. Od 1 grudnia w Polsce obowiązują nowe obostrzenia - tzw. pakiet alertowy. Posłanka PiS Mirosława Stachowiak-Różecka przyznała, że z przestrzeganiem obowiązku noszenia maseczek w przestrzeniach zamkniętych jest wciąż problem. – Uważam, że rząd powinien być przygotowany zawsze na wprowadzenie restrykcji, które idą krok dalej – dodała.

– Zostały wprowadzone obostrzenia. Jakie obostrzenia? Jeżeli 100 osób może być na komunii i nie można sprawdzić, kto jest zaszczepiony, a kto nie – stwierdziła Joanna Mucha z Polski 2050. Cezary Tomczyk z Koalicji Obywatelskiej przypomniał, że w Polsce umiera dziennie 500 osób. – To jest więcej niż w ciągu dekady zginęło w zamachach terrorystycznych w całej Europie. A rząd, jeżeli chodzi o restrykcje, od bandy do bandy – powiedział.

Będą obowiązkowe szczepienia przeciwko COVID-19?

Adrian Zandberg z partii Razem przekazał, że Lewica przygotowała projekt ustawy o obowiązkowych szczepieniach przeciw COVID-19. – Tego nie da się wprowadzić z dnia na dzień ze względów logistycznych, trzeba przygotować się na kolejną falę. Dzisiaj musimy wprowadzić obostrzenia wobec osób niezaszczepionych – wyjaśnił.

Doradca prezydenta prof. Andrzej Zybertowicz potwierdził, że Andrzej Duda jest przeciwko obowiązkowości szczepień. – Projekt Lewicy dotyczący szczepień? Są rzeczy, które jestem w stanie poprzeć. […] Paszporty covidowe mogłabym rozważyć – zapowiedziała Mirosława Stachowiak-Różecka z PiS.

– Jeżeli 50 procent społeczeństwa w Polsce się nie zaszczepiło, to znaczy, że namawianie ich byłoby populizmem. […] Chciałbym, żeby zaszczepili się absolutnie wszyscy, ale nie możemy 50 procent Polaków zmusić – ocenił Cezary Tomczyk z Koalicji Obywatelskiej. Joanna Mucha, poseł Polski 2050 zaapelowała do rodziców, aby zaszczepili swoje dzieci. – To jest bezpieczne – dodała.

