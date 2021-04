Szybsze szczepienia dla niepełnosprawnych? "Osobiście porozmawiam z ministrem"

Mogę zadeklarować, że osobiście porozmawiam z Michałem Dworczykiem, on jest z mojego okręgu. Będę wspierać wszystkie petycje i wszystkie prośby dotyczące osób niepełnosprawnych. Rzeczywiście, za moment, kiedy otworzą się wszystkie zakłady rehabilitacyjne, gdzie terapeuci będą przychodzić do niepełnosprawnych, dobrze by było, gdyby ta grupa była zaszczepiona