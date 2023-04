1,2 mln podatników musi zapłacić fiskusowi. „Średnia to 6 tys. zł”

Polski Ład wywołał chaos, przez który wielu płatników pobierało zaliczki na podatek dochodowy w wyższej wysokości. Efekt? Rekordowa liczba zwrotów podatków. Wiceminister finansów Artur Soboń na antenie Radia ZET powiedział, że przeciętny Polak z nadpłaconym podatkiem otrzyma 2500 zł, a do tej pory skarbówka przelała podatnikom już 18 mld zł. Po drugiej stronie barykady są ci, którzy zalegają z podatkiem. „W tym roku 1,2 mln osób będzie musiało dopłacić brakujący podatek do zeznania PIT. W sumie będzie to kwota 7 mld zł” – podali eksperci z Finea.

6 tysięcy złotych na głowę. Tyle musimy oddać w rozliczeniu PIT

Eksperci wyjaśnili, że z niedopłatą wynikającą z rozliczenia PIT będą musieli zmierzyć się podatnicy uzyskujący przychody z wielu źródeł, którzy przekroczyli próg 120 tys. zł, a więc znaleźli się w drugim progu podatkowym, ze stawką 32-proc. zobowiązania PIT. Zapłaci także każdy podatnik, w tym także emeryt, któremu płatnik pobierał zbyt niskie zaliczki na PIT. W jaki sposób można zapłacić skarbówce należności?

W przypadku niedopłaty w wysokości przekraczającej nasze możliwości finansowe można wnioskować w skarbówce o rozbicie długu na raty. Należności należy przelać na indywidualny mikrorachunek podatkowy lub wpłacić pieniądze w gotówce w placówce pocztowej. Nieco łatwiej mają korzystający z usługi Twój e-PIT, gdyż tam automatycznie wskazany zostanie rachunek podatnika. Resort finansów poinformował, że zobowiązania względem skarbówki uiścimy za pośrednictwem BLIK-a. W gąszczu reform podatkowych taką modernizację można zaliczyć do „dobrych zmian”.

Możliwość uiszczenia w ten sposób zobowiązań względem skarbówki dotyczyć będzie formularzy PIT-28, PIT-36, PIT-37, PIT-38 i PIT-39.

Przy rocznym rozliczeniu warto pamiętać o podzieleniu się podatkiem z potrzebującymi. Jeśli nie wskażemy organizacji pożytku publicznego, nasz podatek w całości zasili budżet państwa. Każdy ma możliwość wskazania, komu przekaże 1,5 proc. podatku.

Jak przekazać 1,5 proc. podatku Fundacji Radia Zet? Jeżeli korzystasz z usługi e-PIT to zachęcamy do zalogowania się na swoje konto. Deklaracja podatkowa zawiera pole, w które należy wpisać numer KRS organizacji pożytku publicznego (KRS Fundacji Radia ZET to 0000127204).

RadioZET.pl/mat.pras