1,5 mln dzieci nie dostanie 500 plus? Ciągłość wypłat zagrożona

500 plus zostało mocno nadszarpnięte przez szalejącą inflację: według szacunków ekonomistów, świadczenie jest dziś warte zaledwie 350 zł według siły nabywczej pieniądza z 2016 roku, czyli debiutu programu. Czy świadczenie zostanie w roku wyborczym zwaloryzowane? Tego, jak pokazała tajemnicza wypowiedź o podwyżce 500 plus Artura Sobonia, wiceministra finansów, można się tylko domyślać. Tymczasem Marlena Maląg ostrzegła, że w przypadku 1,5 mln rodziców zagrożona jest ciągłość wypłat świadczenia – żeby ją utrzymać, należy złożyć wnioski o wypłatę do końca kwietnia.

500 plus. Ciągłość wypłat tylko po wniosku do końca kwietnia

Od 1 lutego ZUS przyjmuje wnioski o świadczenie wychowawcze "Rodzina 500 plus" na nowy okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r. Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów.

Minister rodziny Marlena Maląg przypomniała w rozmowie z PAP, że złożenie wniosku o 500 plus do końca kwietnia zagwarantuje ciągłość wypłaty świadczenia. W przypadku złożenia wniosku po tym terminie Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaci wyrównanie w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku.

- Jeśli złożymy wniosek w późniejszych miesiącach, w ciągu dwóch miesięcy ZUS wypłaci świadczenie - przekazała minister Maląg. Oznaczać to jednak będzie w najlepszym wypadku przerwę w wypłacie, a w najgorszym przepadek części pieniędzy.

- Dziś złożono wnioski na około 5,5 miliona dzieci, a każdego miesiąca świadczenie pobiera 7 milionów dzieci – podała szefowa MRiPS. Oznacza to, że w czerwcu 500 plus nie otrzymaliby rodzice 1,5 mln dzieci, o ile nie złożą oni wniosku w ciągu najbliższych kilku dni.

Wnioski o świadczenie składane są jedynie drogą elektroniczną. Można to zrobić na kilka sposobów – poprzez aplikację mobilną mZUS na smartfony i tablety, Platformę Usług Elektronicznych ZUS, portal Emp@tia albo swoją bankowość elektroniczną.

RadioZET.pl/PAP