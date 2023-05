1,5 proc. PIT. Rząd: bez zgłoszenia rachunku nie będzie pieniędzy

PIT za 2022 rok to pierwsze rozliczenie na zasadach wprowadzonych przez Polski Ład. Reforma sprawiła, że składki zdrowotnej w wielu przypadkach nie da się już odliczyć od podatku, ale z drugiej strony podatek pomniejsza wyższa kwota wolna i zmniejszenie stawki PIT z 17 do 12 proc. Efekt? Niższy wpływy z PIT do samorządów, a zarazem niższy 1 proc. podatku, przekazywany dotąd na rzecz OPP. Prawo zatem zmieniono, a do organizacji dobroczynnych trafi nie 1, lecz 1,5 proc. PIT.

1,5 proc. PIT dla OPP. Skarbówka czeka na informacje

- Organizacje pożytku publicznego (OPP), które chcą otrzymać przekazane 1,5 proc. podatku PIT, powinny do 30 czerwca br. zgłosić do urzędu skarbowego aktualny rachunek bankowy - przypomniało Ministerstwo Finansów.

W świetle prawa warunkiem przekazania przez skarbówkę środków na rzecz OPP jest zgłoszenie przez organizację aktualnego rachunku bankowego do właściwego urzędu skarbowego. Czas na przekazanie informacji skarbówce mija 30 czerwca br. Ministerstwo wskazało, że organizacje, które w poprzednich latach zgłosiły do urzędu skarbowego numer rachunku bankowego jako właściwy do przekazania środków z PIT i numer ten jest wciąż aktualny, nie muszą go ponownie zgłaszać do urzędu.

Resort finansów szacuje, że na rzecz OPP z uwagi na Polski Ład w 2023 roku wpłynie rekordowo wysoka kwota. W minionym roku w ramach 1 proc. podatnicy przekazali potrzebującym łącznie ponad miliard złotych.

RadioZET.pl/PAP