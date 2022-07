1,5 proc. podatku na cele dobroczynne. Pieniądze trafią do OPP bez wniosków

Nie 1, a 1,5 proc. PIT trafi do organizacji pożytku publicznego. To jedna ze zmian, którą wprowadza znowelizowany Polski Ład. Będzie także mniej formalności i obejdzie się bez dodatkowych wniosków o przekazanie pieniędzy wybranej organizacji.

Podatki znów do zmiany. 1 lipca wszedł w życie znowelizowany Polski Ład, czyli reforma okrzyknięta „Niskimi Podatkami”. W praktyce to korekta po styczniowej rewolucji w podatkach, na której tracić miały m.in. organizacje dobroczynne. Ulgi i zwolnienia podatkowe sprawiłyby, że mniej pieniędzy zasilałoby ich konta z tytułu 1 proc. PIT. Zwiększono zatem część podatku, która zamiast do skarbówki, trafia na wybrany przez podatnika cel.

1 procent podatku do zmiany. Więcej pieniędzy dla OPP

Polski Ład namieszał w systemie podatkowym. Zwolnił część Polaków z obciążeń podatkowych, ale dodatkowo obciążył na skutek reformy składki zdrowotnej. Stracić miały na tym m.in. fundacje i organizacje, których często głównym źródłem utrzymania jest 1 proc. PIT. Dopiero po sześciu miesiącach rząd zdecydował się na nowy system, który zrekompensuje ich potencjalne straty. Na rzecz OPP od nowego roku przekażemy nie 1, a 1,5 proc. podatku.

To nie wszystkie zmiany. Jak poinformował resort finansów, będą także ułatwienia związane z przekazywaniem tej części podatku na konta OPP. Emeryci i renciści będą mogli to robić na podstawie wniosków złożonych w latach poprzednich.

„Po tej zmianie emeryt lub rencista, który chce przekazać 1,5 proc. podatku na rzecz OPP, nie musi składać żadnego wniosku. Wystarczy, że taki wniosek wypełnił w PIT-37, PIT-36 albo PIT-OP w latach ubiegłych, a informacje w nim podane są aktualne. Wówczas organ podatkowy przekaże kwotę w wysokości 1,5 proc. podatku należnego wykazanego w PIT-40A tej organizacji, którą emeryt lub rencista wybrał w poprzednich latach” – podano w komunikacie MF.

Resort wyjaśnił, że rozwiązanie to dotyczy emerytów i rencistów, dla których podatek obliczony przez organ rentowy w PIT-40A jest ich podatkiem rocznym (nie składają zeznania PIT-37 albo PIT-36). Przypomniano także, że OPP uzyskują środki z 1,5 proc. w terminie od maja do lipca roku następującego po roku podatkowym.

RadioZET.pl/PAP