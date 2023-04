1,7 mln Polaków dostało premię od państwa. Trzeba było zrobić tylko jedną rzecz

PPK nie przekonały do siebie większości Polaków. W marcu został więc przeprowadzony pierwszy powtórny autozapis do Planów, mający pomóc w podjęciu decyzji niezdecydowanym. Żeby wystąpić z systemu, trzeba było złożyć nową rezygnację. Dr Tomasz Lasocki oszacował dla nas, czy bardziej opłaci się zostać, czy uciec. Pod uwagę brał między innymi relatywnie hojnie dopłaty do oszczędności: kwoty wpłacane przez pracownika w praktyce są podwajane dzięki dopłatom od pracodawcy i państwa. 1,7 mln uczestników PPK właśnie otrzymało dodatkowe pieniądze w postaci premii rocznej.

Dopłata roczna PPK. Pieniądze już na kontach

Dlaczego zapisujecie do PPK na siłę, czy rząd może zabrać pieniądze wpłacone na Plany, czy na pewno można je w każdej chwili wypłacić? Takie pytania zadaliśmy w podcaście „Biznes. Między wierszami” Robertowi Zapotocznemu, współautorowi ustawy o PPK. Ekspert opowiedział także o dodatkowych zachętach finansowych, czyli dopłatach rocznych oraz premii powitalnej, wypłacanej po 3 miesiącach partycypowania w Planach.

Oglądaj

Zapotoczny przypomniał, że każdy uczestnik PPK, który otrzymał dopłatę roczną za 2022 rok, musiał spełniać ważny warunek. - Wpłaty na jego rachunek, bądź rachunki PPK w 2022 roku musiały wynieść co najmniej 632,10 zł. Jednakże osoby, które skorzystały z obniżenia finansowanej przez siebie wpłaty podstawowej, musiały uzbierać w 2022 roku wpłaty wynoszące minimum 158,03 zł - przekazał.

Dodał, że uczestnik PPK może mieć kilka rachunków PPK. Jednak bez względu na to, ile ich ma, nabywa prawo tylko do jednej dopłaty rocznej za dany rok kalendarzowy. - Dopłaty roczne za 2022 rok zostały przekazane na rachunki ponad 1,7 mln uczestników PPK. Wyniosły one łącznie 410,3 mln zł – poinformował.

- Osobom, które stały się uczestnikami PPK w ramach tzw. ponownego autozapisu w 2023 roku, dopłata roczna za ubiegły rok nie przysługuje. Nowi uczestnicy mogą za to liczyć na wpłatę powitalną – doprecyzował Zapotoczny. Wpłata powitalna przysługuje osobie, która przez co najmniej 3 pełne miesiące kalendarzowe jest uczestnikiem PPK, jeżeli dokonano wpłat podstawowych finansowanych przez tego uczestnika za co najmniej 3 miesiące. Wpłata powitalna wynosi 250 zł. Trafia ona na rachunek PPK uczestnika w terminie 45 dni po zakończeniu kwartału, w którym spełnił warunki do jej otrzymania.

Robert Zapotoczny zaznaczył także, że jeżeli w 2023 roku uczestnik PPK zgromadzi na swoim rachunku/rachunkach PPK wymaganą kwotę wpłat, w kwietniu 2024 roku otrzyma dopłatę roczną za 2023 rok. Aby sprawdzić, czy otrzymaliśmy dopłatę roczną, wystarczy zalogować się na swój rachunek PPK w instytucji finansowej.

RadioZET.pl/PAP