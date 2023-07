1 sierpnia to dzień wolny od pracy? Długie weekendy w 2023 roku

Rocznica Powstania Warszawskiego to dzień upamiętniany w wielu miastach Polski. O godzinie 17:00 nie tylko mieszkańcy stolicy w symboliczny sposób składają hołd powstańcom, zatrzymując się na minutę. Czy dzień upamiętnienia bohaterskiej walki Polaków jest dniem wolnym od pracy?

1 sierpnia. Rocznica Powstania Warszawskiego. Czy to dzień wolny od pracy?

W świetle prawa rocznica ta nie jest ustawowym dniem wolnym od pracy. Najbliższą okazją do wydłużenia sobie weekendu będzie święto obchodzone 15 sierpnia. To dzień Wniebowzięcia Maryi Panny i święto Wojska Polskiego. Wystarczy zafundować sobie wolne 14 sierpnia w poniedziałek, by cieszyć się czterodniowym weekendem. Ci, którzy zdecydują się na wolne dodatkowo 16, 17 i 18 sierpnia, odpoczywać będą ponad tydzień kosztem jedynie czterech dni urlopowych.

Kolejne dni wolne od pracy pojawią się dopiero w listopadzie, w święto zmarłych. 11 listopada, czyli święto odzyskania niepodległości wypada w tym roku w sobotę, dzięki czemu pracownikom przysługiwać będzie dodatkowy dzień wolny, często wyznaczany jeszcze na ten sam miesiąc np. na piątek 10 listopada.

Kolejne dni wolne to święta Bożego Narodzenia.

1 sierpnia o 17:00, w Godzinę "W", w Warszawie zawyją syreny. To hołd dla uczestników Powstania Warszawskiego. W 2023 roku przypada 79. rocznica jego wybuchu. "Zatrzymajcie się w samochodach, przystańcie na chwilę na chodnikach i na ścieżkach rowerowych, bądźmy razem w tym niezwykłym momencie" - apelują powstańcy.

W Warszawie 1 sierpnia 1944 r. do walki stanęło ok. 40-50 tys. powstańców. Planowane na kilka dni powstanie trwało ponad dwa miesiące. W czasie walk w stolicy zginęło ok. 18 tys. powstańców, a 25 tys. zostało rannych. Straty wśród ludności cywilnej były ogromne i wyniosły ok. 180 tys. zabitych. Pozostałych przy życiu mieszkańców Warszawy, ok. 500 tys., wypędzono ze zniszczonego miasta, które po powstaniu Niemcy niemal całkowicie zburzyli.

