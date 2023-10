10 tys. złotych za przytulanie? W tych nietypowych zawodach można zarobić krocie

Praca w niecodziennym zawodzie może przynieść niemałe zyski. Eksperci z Personnel Service stworzyli zbiór nietypowych, aczkolwiek dobrze płatnych prac.

W tych nietypowych zawodach można zarobić krocie

Krzysztof Inglot, założyciel Personnel Service i ekspert rynku pracy skomentował, że praca w nietypowym zawodzie, choć wiąże się z ryzykiem, to może się opłacić. - Kiedy ktoś podąża za swoją pasją albo szuka niszy, w której wie, że się sprawdzi, to zwrot z takiej inwestycji może przyjść bardzo szybko. I oczywiście nie chodzi o to, by nagle wszyscy rezygnowali z tradycyjnych czy bardziej klasycznych ścieżek kariery, ale otwarcie się na niecodzienne możliwości może przynieść sporo korzyści – mówił Krzysztof Inglot. O jakich zawodach mowa?

Na liście znalazły się takie profesje jak np. spawacz podwodny, gdzie umiejętność spawania może okazać się niewystarczająca. Pracownicy muszą uwzględniać ograniczenia związane z dostępem do tlenu. Zarobki? Od 13 do 17 tys. zł brutto. „W Polsce to nadal niszowe zajęcie, dlatego wielu kandydatów szuka pracy za granicą. Przykładowo, w Stanach Zjednoczonych stawki dziennego wynagrodzenia sięgają nawet 1 tys. dolarów brutto” – czytamy w komentarzu Personnel Service.

Równie nietypowym zajęciem jest łowienie krabów, co bezpośrednio wiąże się z wyjazdami i z zagrożeniem dla życia i zdrowia. Pensja dla pracowników w tak ryzykownym zawodzie sięga nawet 20 tys. euro brutto.

Eksperci w spisie nietypowych zawodów przywołali także termin mermaiding. Mowa o pływających, profesjonalnych syrenach zatrudnianych w parkach wodnych, na imprezach dla dzieci oraz dorosłych jako atrakcja. „Sztuka pływania z syrenim ogonem zyskuje w ostatnich latach na popularności, a sam zawód kusi wysokimi zarobkami. Wynagrodzenie dla doświadczonej Arielki czy Króla Trytona sięga do 240 euro brutto za godzinę pracy” – czytamy. To ponad tysiąc złotych brutto za godzinę pracy.

Z pewnością nie każdy sprawdziłby się w kolejnym przywołanym przez analityków zawodzie, a mowa o tenatokosmetologu, zwanym balsamistą. Do obowiązków takiej osoby należy dbałość o zachowanie estetycznego wyglądu ciała zmarłego podczas uroczystości pogrzebowych. Zarobki? Nawet 10 tys. zl brutto miesięcznie.

Ostatnie miejsce w zestawieniu Personnel Service zajmuje zawodowy przytulacz. „Osoba na tym stanowisku nie tylko służy czułym uściskiem, ale także troszczy się o stan ducha swoich klientów, pomagając im się zrelaksować, przezwyciężyć uczucie samotności, lęku i stresu” – czytamy. Wymagania to wysoki poziom empatii, a zarobki: również do 10 tys. zł brutto.