100 000 osób straciło przez rząd prawo do urlopu. Konieczna zmiana w prawie

Urlop rodzicielski zgodnie z postanowieniem Unii Europejskiej ma zostać wydłużony do 41 tygodni na jedno dziecko lub 43 tygodni w przypadku bliźniaków, trojaczków itd. Jednocześnie uznano, że na każdego z rodziców w tym czasie przypada 9 tygodni urlopu „na wyłączność”, którego nie mogą przekazać partnerowi. Jeden rodzic będzie więc mógł opiekować się dzieckiem 31 (lub 34) tygodni, drugi 9 tygodni. Z powodu braku wprowadzenia wymaganych przez UE przepisów prawo do takiego płatnego zajmowania się dzieckiem stracili już rodzice 94 500 dzieci.

Urlop rodzicielski z mocą wsteczną? Inaczej przepadnie 100 000 osobom

Nowelizacja Kodeksu pracy wprowadziła już możliwość łatwego badania trzeźwości pracowników, w kwietniu wejdą w życie przepisy regulujące pracę zdalną. Nowe prawo ma także dostosować polską legislację do unijnej dyrektywy work-life balance – rząd miał na to czas do 2 sierpnia 2022 roku. Wprowadzi to do Polski nowe rodzaje urlopów.

„W wyniku opóźnienia we wprowadzeniu dyrektywy unijnej work-life balance prawa do dodatkowego 9-tygodniowego płatnego urlopu zostali pozbawieni rodzice nawet 94 500 dzieci” - napisał poseł Koalicji Obywatelskiej Michał Jaros w złożonej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej interpelacji. Każdy kolejny dzień zwłoki prawa do skorzystania z rozwiązania tracą kolejni nowi rodzice.

„Nie ulega najmniejszym wątpliwościom, że taki urlop nie tylko pozytywnie wpłynąłby na zwiększenie zaangażowania się ojców w proces wychowywania dziecka, a także zapewniłby przesunięcie w czasie konieczności oddania dziecka do żłobka” – dodał poseł KO. Polityk zaproponował, żeby w związku z opóźnieniem przyznać prawo do nowego urlopu rodzicielskiego z mocą wsteczną, tak by objęło także rodziców, którzy mogliby na niego przejść od 2 sierpnia 2022.

W odpowiedzi na interpelację minister Marlena Maląg stwierdziła wytłumaczyła powody opóźnienia tłumacząc, że to największa nowelizacja przepisów Kodeksu pracy w ostatnich latach. „Projekt ten przewiduje także zmiany w szeregu innych ustaw, w szczególności dla służb mundurowych, które wymagały prowadzenia uzgodnień z wieloma podmiotami, co znaczenie wydłużyło proces uzgodnień w zakresie rozwiązań przewidzianych w przedmiotowym projekcie” – czytamy w odpowiedzi szefowej MRiPS.

Maląg nie ustosunkowała się do propozycji uchwalenia prawa do urlopu z mocą wsteczną. Odpowiednią poprawkę zaproponowano w Senacie – jeśli zostanie przyjęta, do Sejmu należeć będzie zdecydowanie, czy ją zostawić, czy też odrzucić.

RadioZEt.pl/next.gazeta.pl