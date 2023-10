100 000 zł odszkodowania za śmierć na COVID-19. „Rząd ukrył to przed Polakami”

Pieniądze to marna pociecha po stracie bliskich, skoro jednak według prawa się należą, to powinno się móc z tej opcji skorzystać. Pandemia zabrała ponad 120 000 Polaków – przyjmując, że połowa z nich pracowała i mogła zarazić się w pracy, odszkodowania w wysokości 100 000 zł należały się ponad 60 000 rodzin. Mało kto jednak wiedział o tej możliwości – w 2022 roku odszkodowania odebrało zaledwie 1053 rodziny. Jak do tego doszło? O tym opowiedział nam dr Tomasz Lasocki z Uniwersytetu Warszawskiego.

100 000 zł odszkodowania za śmierć na COVID-19. Jak dostać pieniądze?

- W momencie kiedy COVID-19 się pojawił, po trafieniu na odpowiednią listę został zaklasyfikowany jako jedna z chorób zawodowych. Przepisy Kodeksu Pracy mówią, że jeżeli ktoś pracuje w warunkach tak zwanego narażenia zawodowego, czyli jeżeli te czynniki powodujące chorobę zostaną stwierdzone w środowisku pracy oraz zostanie udowodnione albo wysoce uprawdopodobnione, że właśnie te czynniki spowodowały chorobę danej osoby, to wówczas dostajemy prawną kwalifikację choroby zawodowej. Przy chorobach zakaźnych jest to dość specyficzne. Czynnikiem wywołującym COVID-19 jest koronawirus, tam, gdzie w środowisku pracy występował bądź występuje i zostało to potwierdzone, tam możemy zawalczyć o to, że COVID-19 był chorobą zawodową – wyjaśnił w podcaście „Biznes. Między wierszami” dr Tomasz Lasocki.

Oglądaj

Za śmierć z powodu choroby zawodowej rodzinie zmarłego należy się odszkodowanie w wysokości 100 000 oraz wyższa renta rodzinna. Co trzeba zrobić, żeby dostać te pieniądze? Z powodu czasu, jaki upłynął już od pandemii, wywalczenie środków może być trudne. Dlatego też dr Lasocki doradził, żeby w pierwszej kolejności udać się do prawnika.

- Polecam skorzystanie z usług prawnika, który specjalizuje się właśnie w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych. Chodzi po prostu o to, żeby sprawa była dobrze pilotowana. To będzie trudna sprawa, to będą sprawy precedensowe, po jakimś czasie może już będzie łatwiej, ale obecnie to jest mniej więcej tak, jak było na początku z frankowiczami – pamiętając o tym, że sytuacja jest nieporównywalna – stwierdził ekspert.

- Inne organy stwierdzają, że coś jest chorobą zawodową, a inny organ odpowiada za przyznanie świadczenia. Organem, który ustala, czy śmierć nastąpiła z powodu choroby zawodowej, jest Sanepid. W razie gdybyśmy się nie zgodzili z decyzją – a należy się spodziewać, że urzędnicy nie będą wiedzieć związku między śmiercią na COVID-19 a pracą – można odwołać się do organu wyższego stopnia: na początku dalej do Sanepidu, później do Sądu Administracyjnego. Dopiero z dokumentem potwierdzającym śmierć z powodu choroby zawodowej trzeba dać się do ZUS, KRUS czy wojskowego lub policyjnego zakładu emerytalno-rentowego, żeby dostać 100 000 zł odszkodowania – przedstawił drogę do uzyskania pieniędzy gość podcastu „Biznes. Między wierszami”.

Dlaczego droga do otrzymania odszkodowania może być ciężka? Minęło już dużo czasu, co może przeszkadzać w zgromadzeniu odpowiedniego materiału dowodowego. Trzeba będzie bowiem dowieść, że z dużym prawdopodobieństwem do zakażenia doszło w pracy, i że w przestrzeni roboczej znajdował się koronawirus. Te trudności wynikają wprost z braku decyzji rządu, żeby możliwości uzyskania odszkodowania rozgłaszać.

- Były informacje o bonie turystycznym, o 500 plus, o 300 plus. Ostatnio wydano miliony złotych na pikniki 800 plus, a teraz jeszcze wysłano dodatkowo list do każdego rodzica, że 500 plus zostanie podwyższone. Rozsyłano ulotki o Polskim Ładzie – na różne takie kampanie buraczane mieliśmy, a tam, gdzie potrzeba było ludziom powiedzieć, bo coś nie było intuicyjne, bo czas uciekał, to tego nie powiedziano. W 2020 roku na jesieni w „Dzienniku Gazecie Prawnej” był artykuł, w którym mówiłem: zwróćcie uwagę, że COVID-19 jest chorobą zawodową nie tylko dla medyków. Kilka miesięcy temu przez przypadek natrafiłem na taką informację Państwowej Inspekcji Pracy z początku 2021 roku, w której tłumaczono, że właśnie niekoniecznie COVID-19 jest chorobą zawodową dla innych zawodów niż lekarskie. Przy czym ta informacja była na tyle kuriozalna, że Państwowa Inspekcja Pracy wymyśliła sobie kryteria, których nie ma w ustawie. PIP stwierdziła, że możemy podzielić miejsca pracy na takie, gdzie COVID-19 „występuje naturalnie” i takie, gdzie do zakażania może dojść „przypadkowo”. Nie ma takiego kryterium ustawowego, ale to stało na stronie PIP, było powiedziane też, że stosowanie rozporządzenia dotyczącego chorób zawodowych ściśle z jego brzmieniem byłoby „niewłaściwe”. Ten komunikat zniknął ze stron Inspekcji Pracy w sierpniu 2023 roku – dodał dr Lasocki.

