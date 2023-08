12-15 sierpnia. Te sklepy będą otwarte w długi weekend

15 sierpnia obchodzimy podwójne święto: dzień Wniebowzięcia Maryi Panny (Matki Boskiej Zielnej) i święto Wojska Polskiego. To dzień ustawowo wolny od pracy, dzięki czemu wielu pracowników decyduje się na wydłużenie weekendu i zafundowanie sobie urlopu także w poniedziałek. Jak wówczas pracować będą sklepy?

12-15 sierpnia a otwarcie sklepów

Przed sierpniowym świętem zakupy będzie można zrobić w piątek 11 sierpnia i sobotę 12 sierpnia. Wiele sieci handlowych przed długim weekendem wydłużyło godziny pracy. Od czwartku do soboty ponad 3000 sklepów sieci Biedronka otwartych będzie od godziny 6:00 co najmniej do godziny 23:00. Zaś w poniedziałek, 14.08, prawie 2700 sklepów funkcjonować będzie dłużej niż zwykle.

W niedzielę 13 sierpnia sklepy będą zamknięte. Można będzie zrobić jednak zakupy w małych sklepach, w których za ladą stanie właściciel. Ta zasada dotyczy także sklepów franczyzowych, czyli np. Żabki. Czynne będą wówczas także piekarnie, cukiernie i lodziarnie. Żywność można też nabyć na wielu stacjach paliw oraz w całodobowych sklepach samoobsługowych.

15 sierpnia we wtorek także zrobimy zakupy tylko w wyżej wspomnianych miejscach. Sklepy, co do zasady, będą tego dnia zamknięte.

Zgodnie z rozkładem niedziel handlowych, najbliższą okazją do niedzielnych zakupów będzie 27 sierpnia. Później niedzielny handel wróci dopiero w grudniu.

