12 tysięcy złotych na dziecko także dla uchodźców z Ukrainy. ZUS udostępnił wniosek

500 plus i dodatkowe 500 plus w ramach Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego przysługuje także uchodźcom z Ukrainy. Nasi sąsiedzi już teraz mogą składać wnioski o te świadczenia. W sobotę 23 kwietnia ZUS zaczął przyjmować wnioski o dodatkowe 500 plus. Łącznie można otrzymać nawet 12 tys. zł.

12 tys. złotych na dziecko. Świadczenia także dla uchodźców z Ukrainy

Każdy rodzic z Ukrainy, który przybył do Polski po 23 lutego i uzyskał numer PESEL, może ubiegać się o 500 plus. Świadczenie wypłacane jest na konto bankowe, zatem wnioskodawca powinien wcześniej założyć rachunek w banku. Do złożenia wniosków, np. o 500 plus, niezbędne jest zarejestrowanie i potwierdzenie profilu na PUE ZUS

W miniony weekend ruszyła także rejestracja wniosków o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, czyli dodatkowe 500 plus na drugie i kolejne dziecko w wieku od 12. do 35. miesiąca życia. Formularz RKO-U w języku ukraińskim dostępny jest już na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.

ZUS wypłaci świadczenie na analogicznych zasadach jak przy 500 plus. Otrzymają je beneficjenci spełniający wymogi formalne, którzy do Polski przybyli po 23 lutego. W przypadku Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego rodzic dziecka może zdecydować czy chce otrzymywać RKO w wysokości 500 zł przez 24 miesiące, czy w wysokości 1 000 zł przez 12 miesięcy.

- Możliwość składania wniosków przez uchodźców pojawiła się w momencie udostepnienia przez nas wniosków języku ukraińskim. Do tej pory Ukraińcy wnioskowali jedynie o wypłatę z programu 500 plus - wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Rzeczniczka wyjaśnia, że dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z działaniami wojennymi udostępniony został specjalny wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy w języku ukraińskim (RKO-U). Podobnie jak w przypadku 500 plus, niezbędny jest polski numer identyfikacyjny PESEL rodzica jak i dziecka, na które wnioskuje o świadczenie, adres e-mail, polski numer telefonu, a także numer rachunku bankowego w Polsce. Wnioski składać można wyłącznie drogą elektroniczną.

Od 24 lutego do Polski z Ukrainy wjechało 2,984 mln osób - poinformowała w środę rano Straż Graniczna. We wtorek funkcjonariusze odprawili 21,4 tys. podróżnych, natomiast w środę do godz. 7 rano - 6,8 tys. osób.

RadioZET.pl/ZUS