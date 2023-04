13. emerytura już trafiła do seniorów, którzy dostają emeryturę lub rentę w pierwszych dniach miesiąca. Zakład Ubezpieczeń Społecznych podał terminy wypłat tegorocznej trzynastki. Na świadczenie przed świętami mogą liczyć ci, którzy wypłatę z ZUS otrzymują do 10. dnia miesiąca.

Trzynastka w 2023 roku. Terminy wypłat

Trzynastka po marcowej waloryzacji świadczeń wypłacana jest w kwocie 1588,44 zł brutto. Tyle po podwyżce wynosi bowiem najniższe świadczenie dla seniorów. ZUS wyjaśnił, kiedy pieniądze trafią na konta seniorów.

Urząd zwykle przelewa świadczenia 1, 5, 6, 10, 15, 20 i 25. dnia miesiąca. Gdy termin płatności wypada w sobotę, niedzielę lub święto - ZUS przelewa pieniądze tak, żeby trafiły do adresata jeszcze przed dniem wolnym.

„Poniedziałek Wielkanocny, który w tym roku jest 10 kwietnia to jeden z dni, w których seniorzy dostają swoje wypłaty. Nie muszą jednak czekać, aż skończą się święta, gdyż 13. trafi do nich jeszcze przed Wielkanocą” – podał ZUS.

Pierwsze wypłaty trzynastki ruszyły już 31 marca, gdyż 1 kwietnia wypadł w sobotę. Do piątku 7 marca wszyscy ci, którzy świadczenie powinni otrzymać do 10. dnia miesiąca, otrzymają pieniądze. Ostatni w tym roku termin wypłat 13. to 25 kwietnia.

- Pieniądze zawsze wypłacamy przed terminem, jeśli wypada on w dzień wolny od pracy. Zastrzyk gotówki przed świętami na pewno seniorom się przyda – mówiła Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

W sumie dodatkowe świadczenie w wysokości minimalnej emerytury trafi do 9,7 mln osób - poinformowało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Koszt wypłaty trzynastych emerytur to 15,4 mld zł.

RadioZET.pl/ZUS