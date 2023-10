13. emerytura 2024. Tabela - tyle pieniędzy dostaną seniorzy

13. emerytura 2024 zostanie wypłacona w kwocie wyższej nawet o kilkaset złotych w porównaniu do wysokości z 2023 roku. - Już w kwietniu 2024 nowy rząd, najprawdopodobniej Donalda Tuska, wypłaci 13. emeryturę w rekordowej wysokości, jakiej jeszcze dotychczas nie było – powiedział serwisowi RadioZET.pl dr Antoni Kolek, prezes Instytutu Emerytalnego. Na ile konkretnie pieniędzy mogą liczyć seniorzy?

13. emerytura 2024. Tabela wypłat

Wysokość „trzynastki” zależy wprost od wysokości inflacji i zależnej od niej waloryzacji. Według założeń przyjętych w projekcie budżetu na 2024 rok, podwyżka świadczeń ma wynieść 12,3 procent. Z tego powodu emerytura minimalna, a więc podstawa dla 13. emerytury, wzrośnie z 1588,44 zł brutto do 1783,82 zł brutto. Kwota netto, na rękę, zależeć jednak będzie od wysokości comiesięcznego świadczenia.

Oglądaj

Polski Ład wprowadził kwotę wolną od podatku w wysokości 30 000 zł rocznie. Na miesiąc przypada więc 2500 zł – od nadwyżki od tej kwoty pobierana jest zaliczka na podatek dochodowy. Jeśli comiesięczne świadczenie jest niższe od tej kwoty, część zwolnienia z podatku przejdzie na „trzynastkę”. Jeśli nie – zaliczkę na podatek trzeba będzie wpłacić w całości. 13. emerytura 2024 na rękę wynosić będzie od 1428,48 zł do 1623,28 zł.

Jeśli kwota wolna pozostanie na poziomie 30 000 zł, najwyższa wypłata należeć się będzie seniorom z emeryturami niższymi niż 716,18 zł brutto. Sytuacja zmieni się diametralnie, gdy spełniona zostanie obietnica PO dotycząca podwyżki kwoty wolnej do 60 000 zł. Wtedy na wypłatę 13. emerytury obciążonej tylko składką zdrowotną liczyć będą mogli seniorzy ze świadczeniami do 3216,18 zł brutto.

fot. RadioZET.pl

- To nie jest jakiś tam datek od państwa, czy dobra wola polityków, że w tym roku dali waloryzację. Każdego roku muszą dać waloryzację i kto nie przyjdzie do władzy, to 1 marca 2024 też taka waloryzacja będzie. Mało tego: będzie bardzo wysoka, także gdy będzie rządziła opozycja, to będzie zobligowana do tego, żeby dać zgodnie z szacunkami 12,3 procent waloryzacji od 1 marca 2024 roku. Wtedy pewnie też będą mogli wyjść i powiedzieć, że mamy do czynienia z drugą historycznie najwyższą waloryzacją. Ale pamiętajmy, z czego ta waloryzacja wynika: gdyby nie było historycznie wysokiej inflacji, to nie byłoby historycznie wysokie waloryzacji. Tak są przepisy skonstruowane, że jedno jest pochodną drugiego – stwierdził w podcaście „Biznes. Między wierszami” dr Antoni Kolek, szef Instytutu Emerytalnego, tłumacząc, że wysokość podwyżek świadczeń dla seniorów wynika wprost z zapisów ustawy.

W 2023 roku 13. emerytura netto wyniosła – w zależności od wysokości comiesięcznego świadczenia – od 1254,87 zł 1445,48 zł. Wypłaty w przyszłym roku będą więc wyższe o nieomal 180 zł na rękę.

Źródło: Radio ZET