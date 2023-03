13. emerytura będzie niższa. Wiceminister finansów potwierdził

Waloryzacja emerytur wyniosła w 2023 roku 14,8 procent, przy czym podwyżka świadczenia nie mogła być niższa, niż 250 zł brutto. Oznacza to, że emerytura minimalna wzrosła do 1588,44 zł brutto – i w takiej kwocie wypłacana będzie także „trzynastka”. Tym razem zostanie ona jednak uszczuplona nie tylko o składkę zdrowotną w wysokości 9 procent, lecz także o podatek dochodowy wynoszący 12 procent. Zapłacą go od 13. emerytury seniorzy, których łączna wypłata od ZUS przekroczy 2500 zł brutto.

13. emerytura obniżona podatkiem. Zabierze większość podwyżki

GUS wyliczył, że w 2022 roku siła nabywcza emerytur spadła o 4,7 procent – i to mimo wysokich podwyżek świadczeń. W podcaście „Biznes. Między wierszami” Oskar Sobolewski ocenił, że nawet zachwalana przez rząd „rekordowa” waloryzacja nie wystarczy, żeby zapewnić utrzymanie poziomu życia emerytów.

Los seniorów na pewno nie polepszy się w wyniku decyzji o braku zwolnienia 13. emerytury z podatku PIT. Złą wiadomość dla emerytów potwierdził oficjalnie Artur Soboń w rozmowie z „Super Expressem”, zapytany o możliwość powtórzenia uwolnienia „trzynastek” od obciążania podatkiem dochodowym, ja zrobiono to w 2022 roku.

- Nie, to było rozwiązanie epizodyczne, jednorazowe związane z komplikacją tych zaliczek związanymi ze zmianami podatkowymi. Wydaliśmy rozporządzenie, które polegało na zaniechaniu opodatkowania trzynastej emerytury, ale systemowym rozwiązaniem jest podatek PIT. Trzeba uczciwie powiedzieć, że przy tak wysokiej kwocie wolnej - 30 000 zł, a było nieco ponad 3000 zł - to dla dużej części emerytów do 2500 zł to zero podatku, a powyżej tego podatku jest niewiele - stwierdził Soboń.

W rezultacie „trzynastka” w 2023 roku wzrośnie co prawda z 1338,44 zł brutto w 2022 do 1588,44 zł brutto obecnie, podwyżka na rękę będzie jednak znacznie niższa. Po nałożeniu podatków i składek emerytom z 250 zł brutto może zostać nawet jedynie 36,88 zł netto. Tak wzrośnie 13. emerytura wypłacana seniorom, których świadczenie podstawowe przekracza 2500 zł brutto.

Na rękę w takim wypadku seniorzy otrzymają więc 1254,87 zł. W 2022 roku 13. emerytura netto wynosiła 1217,98 zł. Na wypłatę pełnej, nieobjętej PIT „trzynastki” w kwocie 1445,48 zł (uszczuplonej o składkę zdrowotną) liczyć będą mogli tylko seniorzy, których świadczenia podstawowe będą po waloryzacji niższe niż 800 zł. Emeryci ze świadczeniem minimalnym otrzymają na rękę 13. emeryturę w wysokości około 1330 zł netto (około 113 zł więcej na rękę niż w roku 2022).

