1 kwietnia rozpoczęło się wypłacanie dodatkowej, 13. emerytury – proces potrwa do końca miesiąca. Z powodu zmian podatkowych wprowadzonych przez Polski Ład świadczenie mogło być dla części seniorów niższe, niż przed rokiem. Ile ostatecznie wypłaca ZUS jako „trzynastkę”?

13. emerytura to dodatkowe świadczenie wypłacane w wysokości emerytury minimalnej. Ta, po wysokiej waloryzacji wywołanej rekordową inflacją, wynosi w 2022 roku 1338,44 zł brutto. Długo pozostawało niejasne, jaką kwotę netto będą otrzymywać seniorzy: z powodu zasad Polskiego Ładu część z nich miała otrzymać świadczenie zwolnione z PIT, a część zapłacić od „trzynastki” podatek dochodowy, co zmniejszyłoby jej wysokość „na rękę”.

To nie był jeszcze koniec spodziewanych komplikacji: niektórym seniorom w rozliczeniu rocznym pobrana do 13. emerytury zaliczka na podatek dochodowy byłaby zwracana, gdyby ich dochody nie przekroczyły 30 000 zł. Problem rozwiązała decyzja Ministerstwa Finansów o całkowitym zwolnieniu świadczenia z PIT. „Trzynastka” brutto to 1338,44 zł brutto – a ile emeryci dostaną „do ręki”?

13. emerytura brutto i netto. ZUS rozpoczął wypłaty

Potencjalny chaos związany z PIT od 13. emerytury wynikał z przyjęcia kwoty wolnej od PIT w wysokości 30 000 zł. Miesięcznie z podatku dochodowego zwolniony jest dochód w wysokości 2500 zł.

Jeśli „trzynastka” wraz ze świadczeniem otrzymywanym przez emeryta byłaby niższa niż ta kwota, PIT nie byłby pobierany. Podatek trzeba byłoby jednak uiścić od nadwyżki ponad 2500 zł. Problem został wyeliminowany przez decyzję o zwolnieniu dodatkowego świadczenia z PIT.

Nie oznacza to jednak, że emeryci „do ręki” otrzymują 1338,44 zł – od tej kwoty odjęta zostanie składka zdrowotna.

- Ministerstwo Finansów w tym roku zaniechało poboru podatku od trzynastej emerytury. Ze świadczenia zostanie pobrana jedynie składka zdrowotna w wysokości 120,46 zł, a zatem trzynastka netto wyniesie 1217,98 zł - wyjaśniła prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

13. emerytura przysługuje wszystkim, którzy 31 marca mieli przyznane prawo do wypłaty emerytury lub renty, albo innego długoterminowego świadczenia wypłacanego przez ZUS. Świadczeniobiorcy otrzymają pieniądze wraz z kwietniową emeryturą lub rentą. Nie trzeba składać żadnych wniosków o przyznanie trzynastki.

RadioZET.pl/ZUS