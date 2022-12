13. i 14. emerytura w 2023 roku. Rzecznik PiS: zrekompensowanie zaangażowania seniorów

14. emerytura według zapowiedzi rządu ma pojawiać się co roku, wciąż jednak pozostaje świadczeniem jednorazowym. Oznacza to, że do przeprowadzenia każdej wypłaty konieczne jest uchwalenie przez Sejm odrębnej ustawy. 13. emerytura wprowadzona jest na stałe i przyznawana jest co rok z automatu. Przekształcenie w analogiczny sposób „czternastki” obiecał seniorom premier Morawiecki – pod warunkiem jednak, że najpierw rząd PiS musi zostać wybrany na kolejną kadencję. Uwagi opozycji, że to wygląda na „kupowanie głosów” rzecznik PiS określił „obrzydliwym świństwem”.

Wsparcie 13. i 14. emeryturą się należy. Rzecznik PiS o planach rządu

Poziom życia emerytów w Polsce spadł znacząco. Pokazał to Indeks Koszyka Dudy, według którego seniorzy za otrzymywane świadczenia mogą kupić o połowę mniej, niż przed rządami PiS. Sytuację poprawiają dodatkowe wypłaty w postaci 13. i 14. emerytury, które – mimo ciężkiej sytuacji budżetowej – mają być w przyszłym roku nie do ruszenia. Taką decyzję podjął Jarosław Kaczyński.

Prezydent Andrzej Duda zaczął już nawet mówić o ewentualnej wypłacie 15. emerytury w nadchodzącym roku wyborczym. Spotkało się to z komentarzami o próbie „przekupienia” elektoratu, co rzecznika PiS Rafała Bochenka oburzyło. Polityk wyjaśnił, że dodatkowe pieniądze seniorom po prostu się należą.

- Nie wyobrażam sobie, żeby ludziom, którzy przez lata budowali nasz kraj, którzy angażowali się w pracę na rzecz dobra wspólnego, nie zrekompensować tego zaangażowania i nie wesprzeć ich, zwłaszcza teraz w tym trudnym czasie, 13. i 14. emeryturą - stwierdziłił rzecznik PiS wtorek na antenie Polskiego Radia 24.

Bochenek dodał, że dodatkowe świadczenia to „przywrócenie godności tym ludziom” i objaw „szacunku dla tych osób”, które seniorom po prostu się należą.

- „Trzynastka” i „czternastka” będą dalej utrzymane. Jeśli będziemy nadal rządzić, wpiszemy 14. emeryturę do ustawy, żeby stała się dodatkiem sformalizowanym – zapowiedział premier Morawiecki w rozmowie z „Super Expressem”.

RadioZET.pl/Polskie Radio 24/Super Express