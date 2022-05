1300 złotych co miesiąc przez dwa lata. Pierwszy taki eksperyment w Polsce

Bezwarunkowy dochód podstawowy (BDP) to ustalona w ustawie kwota, którą otrzymuje każdy obywatel niezależnie od sytuacji materialnej. Od osoby otrzymującej pieniądze nie wymaga się żadnych świadczeń wzajemnych. W założeniu BDP ma zapewnić możliwość minimum egzystencji.

Pilotażowy program BDP został zrealizowany m.in. w Finlandii, gdzie do udziału losowo wybrano 2000 bezrobotnych, a także w najbiedniejszym regionie Indii. Bezwarunkowy dochód podstawowy jest obecnie testowany w Niemczech. W maju 2021 r. niemiecki Instytut Badań Ekonomicznych rozpoczął eksperyment obejmujący 122 osoby, które przez 3 lata mają otrzymywać co miesiąc 1200 euro.

Bezwarunkowy dochód podstawowy w Polsce

Programy BDP ruszy też w Hiszpanii (5 tysięcy osób w Katalonii będzie otrzymywać od 700-900 euro i 300 euro na dzieci przez 24 miesięcy). Dyskusja o BDP prowadzona jest także w naszym kraju. Za realizacje polskiego eksperymentu BDP miałoby odpowiadać Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza we współpracy z naukowcami i studentami Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - dr Maciejem Szlinderem z partii Razem oraz dr Mariuszem Baranowskim i prof. Piotrem Jabkowskim.

Planuje się przeprowadzenie tego eksperymentu w północnych gminach województwa warmińsko-mazurskiego, leżących przy granicy z Rosją. Potrwałby dwa lata i polegał na wypłacaniu 1300 zł grupie mieszkańców liczącej minimum 5000 a maksimum 31 tysięcy osób.

Obszar, który został wybrany do badania, nie jest przypadkowy. - Źle wypada wypada pod względem dochodów, ubóstwa, aktywności gospodarczej i bezrobocia. Interwencja, jaką byłby program pilotażowy BDP, mogłaby przynieść istotny efekt. Jest to region wyludniający się, popegeerowski, mocno dotknięty przez skutki transformacji ustrojowej, ale także zamknięcia małego ruchu granicznego w 2018 r. - powiedział dr Szlinder, cytowany przez portal Uniwersyteckie.pl.

Socjologowie w ramach programu chcą zbadać aktywność ekonomiczną, społeczną, edukacyjną, kwestie dobrobytu (struktura konsumpcji, dochody, oszczędności, sytuacja mieszkaniowa, nierówności majątkowe), dobrostan mieszkańców (poczucie zadowolenia z życia, sprawstwa, niepewności itp.), zmiany w relacjach międzyludzkich mierzonych poziomem zaufania społecznego oraz bezpieczeństwo (zagrożenie przestępczością).

Szlinder wskazał, że dotychczasowe eksperymenty przynosiły pozytywne efekty. W latach latach 2011-12 mieszkańcom ośmiu wiosek jednego z najbiedniejszych regionów Indii wypłacano BDP. Rezultat to poprawa higieny i odżywiania oraz poziomu zdrowia – wzrosło spożycie warzyw i owoców, mięsa, co spadło natomiast spożycie alkoholu. – Jest to o tyle istotne, że odpowiada na jedno z powszechnych w społeczeństwach uprzedzeń, że jeśli przekażemy bezpośrednio pieniądze do ręki, to ludzie je zmarnują, przepiją – mówił dr Szlinder. – Inne społeczne eksperymenty również potwierdzają, że to uprzedzenie nie jest potwierdzane przez fakty - dodał.

Niestety to, kiedy ruszy projekt oraz skąd pozyskane zostanie finansowanie, jest niewiadomą. - Widać, że ta informacja żyje swoim życiem. Na razie odbyła się jedynie rozmowa na temat tego projektu - powiedział w rozmowie z portalem RadioZET.pl Grzegorz Spodarek z gminy Barciany w woj. warmińsko-mazurskim. Wysłaliśmy pytania w tej sprawie do koordynatora projektu.

RadioZET.pl/Uniwersyteckie.pl