14. emerytura 2023. Prezes ZUS wyjaśnia, jak dostać pieniądze

14. emerytura według tabeli przygotowanej przez ZUS wyniesie od 39,5 zł do 2202,5 zł – w zależności od pobieranego comiesięcznego świadczenia. Minister rodziny Marlena Maląg ostrzegała, żeby nic nie podpisywać ani nie podawać swoich danych osobom, które będą przekonywały, że konieczne jest złożenie wniosku – tak zapewne robić będą oszuści. Gertruda Uścińska przypomniała, że beneficjenci nie muszą nic robić, żeby otrzymać „czternastkę”: pieniądze zostaną im przekazane razem z comiesięcznym świadczeniem.

Wypłata 14. emerytury. ZUS tłumaczy zasady

- Ten kto ma najniższą emeryturę, 1588,44 zł, i dostanie dodatkowe 2650 zł brutto, trzyma „czternastkę” na poziomie 2202,5 zł. Osoby ze świadczeniem przekraczającym 2500 zł brutto miesięcznie muszą liczyć się z tym, że od całej „czternastki” zapłacą pełną zaliczkę na podatek dochodowy. Seniorzy ze świadczeniem 2900 zł brutto otrzymają w związku z tym 2093,5 zł. Wynika t stąd, że od kwoty brutto trzeba pobrać nieco ponad 500 zł, a więc zaliczkę na podatek dochodowy oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne. To, ile każdy uprawniony do „czternastki” faktycznie otrzyma, musi sobie policzyć, uwzględniając zarówno to, jakie ma dziś świadczenie, ile zapłaci od tego podatki i ile składki zdrowotnej. To będą bardzo indywidualne wyliczenia – wyjaśnił w podcaście „Biznes. Między wierszami” dr Antoni Kolek, prezes Instytutu Emerytalnego.

Kolejne dodatkowe świadczenie otrzymają osoby, które na ostatni dzień sierpnia będą mieć prawo do emerytury, renty lub innego świadczenia długoterminowego z ZUS. Szef IE stwierdził, że takie rozwiązanie jest absurdalne: 14. emeryturę otrzymają na przykład studenci, którzy pobierają rentę rodzinną.

- Będzie można otrzymać tylko jedną czternastkę, a w przypadku renty rodzinnej, kwota czternastki zostanie podzielona każdemu uprawnionemu po równo. Czternastki nie otrzymają osoby ze świadczeniem zawieszonym na dzień badania prawa do czternastki, np. z powodu przekroczenia limitów dorabiania - zaznaczyła szefowa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Pieniądze będą wypłacane wraz ze świadczeniem podstawowym – o takie kwoty zostaną podwyższone przelewy i przekazy. Wypłaty realizowane będą we wrześniu – pierwsza transza pieniędzy trafi do beneficjentów 1 września, ostatnia 25 września.

- Szacujemy, że około 6,8 mln Polaków uzyska świadczenie w pełnej wysokości, a blisko 2 mln w mechanizmie złotówka za złotówkę – powiedziała w TVP Info minister rodziny Marlena Maląg. Chodzi o pełną wysokość brutto – kwota netto ze względu na pobieranie zaliczki na PIT będzie się różnić.