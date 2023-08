14. emerytura 2023: rozporządzenie przyjęte. Ile wynosi, kiedy wypłaty?

14. emerytura, wypłacana w 2023 r., wyniesie 2200 zł netto – zapowiedział Jarosław Kaczyński. W rozporządzeniu wyznaczającym kwotę „czternastki” zapisano, że jej podstawowa wysokość to 2650 zł brutto. Po pobraniu składki zdrowotnej oraz podatku PIT na rękę zostanie maksymalnie „nieco ponad” 2200 zł netto. Na takie pieniądze mogą liczyć jednak tylko otrzymujący świadczenia zbliżone do minimalnej emerytury.

14. emerytura 2023. Kwoty i terminy wypłat

Ustawa o kolejnym dodatkowym świadczeniu dla emerytów i rencistów nałożyła na rząd obowiązek corocznego wyznaczania wysokości oraz terminów wypłaty 14. emerytury, zastrzegając, że nie może ona być niższa niż świadczenie minimalne. W tym roku wynosi ono 1588,44 zł brutto.

„Wykonując powyższe upoważnienie ustawowe, Rada Ministrów proponuje, aby w 2023 r. kwota wyższa niż kwota najniższej emerytury, o której mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, stosowana do ustalenia wysokości dodatkowego świadczenia wynosiła 2650,00 zł” – podało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Dr Antoni Kolek, prezes Instytutu Emerytalnego, powiedział RadioZET.pl, że przy 14. emeryturze w wysokości 2650 zł brutto po odliczeniu PIT i składki zdrowotnej 2200 zł na rękę otrzymają tylko seniorzy ze świadczeniami zbliżonymi do emerytury minimalnej. Wraz z wyższą podstawową emeryturą wysokość dodatkowej opłaty będzie systematycznie malała.

W drugim rozporządzeniu zapowiedzianym przez MRiPS określono datę wypłaty „czternastek”. „Określenie terminu wypłaty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego w rozporządzeniu Rady Ministrów ma na celu uelastycznienie wypłaty tego świadczenia, biorąc pod uwagę m.in. potrzebę zabezpieczenia w danym roku dodatkowych istotnych społecznie zadań realizowanych bądź planowanych do realizacji na rzecz emerytów i rencistów. Wypełniając powyższą delegację, w 2023 r. Rada Ministrów proponuje, aby kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne wypłacone zostało w miesiącu wrześniu” – zapisano w opisie rozporządzenia.

Pierwsze „czternastki” trafią do emerytów i rencistów 1 września, w piątek. Kolejna tura wypłat odbędzie się 5 i 6 września, czyli we wtorek i w środę. Emeryci otrzymujący świadczenia 10. dnia miesiąca 14. emeryturę dostaną 8 września, w piątek. Pierwotny termin przypada bowiem w niedzielę. Kolejne pieniądze dotrą do seniorów 15 września, w piątek oraz 20 września, w środę. Ostatnie „czternastki” trafią do beneficjentów 25 września.