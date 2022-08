14. emerytura. Siedem ważnych terminów

14. emerytura ma w 2022 roku wspomóc seniorów, których stopa życiowa z powodu rekordowo wysokiej inflacji pogorszyła się. Za zakupy warte w 2021 roku 100 zł obecnie trzeba płacić już 115,6 zł. Brak dodatkowych pieniędzy oznaczałby, że seniorów nie byłoby już stać na robienie takich samych sprawunków, jak przed rokiem. Zapowiedziana waloryzacja może się okazać zbyt niska, żeby zrekompensować wzrost cen.

- ZUS jest już gotowy do wypłaty czternastych emerytur. Czekamy tylko na termin 25 sierpnia. Wówczas pierwsi emeryci i renciści otrzymają dodatkowe świadczenie – przekazała Uścińska. 25 sierpnia to jeden z siedmiu terminów przekazywania świadczeń. Oto, kiedy pieniądze będą docierać do seniorów.

Terminy wypłat 14. emerytury. Kiedy ZUS przekaże pieniądze?

Terminy 14. emerytury to 25 sierpnia oraz 1, 5, 6, 10, 15 i 20 września. Beneficjenci otrzymają pieniądze razem z wypłatą podstawowych świadczeń. ZUS podkreślił, że przyznanie „czternastki” odbywa się automatycznie i nie jest wymagane składanie żadnych wniosków. „Pomoc” w wypełnieniu dokumentów oferują przestępcy, którzy starają się wyłudzić dane osobowe – ostrzegł Zakład.

- Świadczenie zostanie wypłacone z urzędu, co oznacza, że nie trzeba składać żadnego wniosku, aby otrzymać pieniądze - podkreśliła prezes ZUS. Uścińska przypomniała dodatkowo, że 14. emerytura jest zwolniona z podatku dochodowego, zostanie więc pomniejszona tylko o składkę zdrowotną.

- Dlatego wyniesie ona 1217,98 zł na rękę. Świadczenie w pełnej wysokości otrzyma ok. 7,7 mln osób, których świadczenie podstawowe nie przekracza 2900 zł brutto. W przypadku osób ze świadczeniem o wysokości między 2900 zł a 4188,44 zł czternastka będzie zmniejszana zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę” - wskazała prof. Uścińska.

14. emerytura, czyli kolejne w 2022 roku dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, trafi w sumie do 9 mln emerytów, rencistów i innych osób pobierających świadczenia długoterminowe, w tym 8,1 mln z ZUS. Łączna kwota wypłat wyniesie 11,4 mld zł.

