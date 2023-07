14. emerytura i haczyk w ustawie. „To dyskryminacja seniorów”

Czternastka na mocy ustawy o kolejnym dodatkowym świadczeniu dla seniorów ma być wprowadzona na stałe i wypłacana co roku. Szczegóły dotyczące wypłat określane będą przez Radę Ministrów w rozporządzeniu. Podobnie jak przy poprzednich wypłatach, także i w tym roku obowiązywać ma próg dochodowy: 2900 zł brutto. Posłowie Lewicy w interpelacji adresowanej do resortu rodziny i polityki społecznej zapytali, dlaczego czternasta emerytura wyklucza tych, którzy przez cały okres aktywności zawodowej odprowadzali składki i zgromadzili kapitał w ZUS. Zdaniem parlamentarzystów próg rzędu 2900 zł brutto to przejaw dyskryminacji względem pozostałych emerytów.

„Seniorzy pozbawieni prawa do czternastek”

ZUS w 2023 roku także wypłaci czternastki, przez co ze wspólnej kasy wyparuje łącznie 11,6 mld zł. Do tej pory czternastki wypłacane w 2021 i 2022 roku przysługiwały tym, którzy mieścili się w progu dochodowym. Tak samo będzie w bieżącym roku. Pełna kwota świadczenia równa minimalnej emeryturze, która w 2023 roku wynosi 1588,44 zł brutto, przysługuje tym, którzy nie pobierają świadczeń wyższych niż 2900 zł brutto. W przypadku świadczenia powyżej 2900 zł stosowana jest zasada złotówka za złotówkę, przy założeniu , że minimalna kwota czternastki wyniesie 50 zł.

„Jak wskazują sami zainteresowani, a więc środowiska emeryckie, ale również eksperci rynku świadczeń społecznych i zabezpieczeń emerytalnych, kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania pełnej kwoty świadczenia tzw. czternastej emerytury jest niekonstytucyjnym zapisem, ponieważ wyklucza liczne grono emerytów z tego świadczenia, co jest jawną dyskryminacją części świadczeniobiorców, którzy w wyniku swojej aktywności zawodowej na przestrzeni lat wypracowali prawo do emerytury” – czytamy w piśmie posłów Lewicy adresowanym do resortu rodziny.

Przedstawiciele Lewicy zaznaczyli, że senior z emeryturą powyżej 4438,44 zł brutto nie dostanie w 2023 roku żadnej czternastki, przez co trudno – zdaniem posłów – nazwać czternastkę „powszechnym świadczeniem”. W interpelacji parlamentarzyści zapytali, czy rząd planuje rozszerzyć krąg beneficjentów czternastki. Zapytano także, w oparciu o jakie kryteria ministerstwo wyznaczyło kwotę 2900 zł brutto jako graniczną do otrzymania maksymalnego świadczenia.

Wiceminister rodziny Stanisław Szwed w odpowiedzi argumentował, że próg dochodowy służyć ma dotarciu do „najbardziej potrzebujących grup”.

Celem dodatkowych rocznych świadczeń pieniężnych jest poprawa sytuacji emerytów i rencistów, przede wszystkim tych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji. Dlatego też ta forma pomocy wychodzi naprzeciw oczekiwaniom większości świadczeniobiorców, stanowiąc wsparcie finansowe szczególnie znaczące dla seniorów pobierających niższe świadczenia Stanisław Szwed

Resort dodał ponadto, że wbrew nazwie czternastka emeryturą nie jest. To dodatkowe świadczenie, które nie musi mieć powszechnego charakteru. „Należy dodać, że wypłata kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego z założenia miała być działaniem doraźnym, zastosowanym jednorazowo, wyłącznie w 2021 r. Jednakże z uwagi na wzrost cen rząd podjął decyzję o wypłacie tego świadczenia również w 2022 r., a od 2023 r. wypłata przedmiotowego świadczenia będzie coroczna” – podsumowano.

Z danych MRiPS wynika, że w 2021 roku czternastki, w całości bądź w części, otrzymały osoby uprawnione, których świadczenie podstawowe (np. emerytura, renta) nie przekroczyło kwoty 4150,88 zł brutto. W 2022 r. ze świadczenia pieniężnego skorzystały osoby uprawnione, których świadczenie (suma wypłacanych świadczeń) nie przekraczało kwoty 4188,44 zł brutto.

W 2021 r. ZUS wypłacił 14. emeryturę dla 746 700 osób, w średniej kwocie 1 154,50 zł brutto. Świadczenia nie otrzymało 751 210 osób.

W 2022 r. ZUS wypłacił świadczenie dla 7 362 400 osób, w średniej kwocie 1 208,53 zł brutto. Świadczenia nie otrzymały 1 138 973 osoby.

