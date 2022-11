14. emerytura może być zagrożona. Zakaz ustaw „generujących koszty budżetowe”

14. emerytura zostaje na stałe - zapewniał rząd. W dalszym ciągu będzie to jednak świadczenie jednorazowe, którego wypłata ma być uchwalana każdego roku odpowiednią ustawą. W ten sposób „czternastka” miałaby pojawiać się tylko wtedy, gdy pozwalałaby na to sytuacja budżetu. – Może się okazać, że będą pilniejsze wydatki – powiedział RadioZET.pl dr Antoni Kolek, prezes Instytutu Emerytalnego.

Duże cięcia wydatków ministerstw. Zamrożenie „drogich” ustaw

Zalecenia dotyczące wdrożenia drastycznych planów oszczędnościowych miał przekazać premier Mateusz Morawiecki. Wytyczne, jak wynika z wypowiedzi informatorów DGP, nie spotkały się z przychylnością resortów. - Ludzie z MSZ stwierdzili, że nie ma z czego ciąć i musieliby chyba zacząć zwijać zagraniczne placówki – stwierdziła osoba z rządu.

Decyzja nie otrzymała jeszcze ram formalnych, na razie resorty mają oszacować możliwości wdrożenia oszczędności. Zapowiadane 10-procentowe ograniczenie wydatków traktowane jest elastycznie – z góry wiadomo, że znalezienie tak dużych oszczędności może być niemożliwe.

- Jeśli ktoś tego pułapu nie osiągnie, to trudno. Zawsze w tego typu rozmowach stawia się ambitny cel, by na końcu osiągnąć realny, czyli np. 5 procent. Z tego nie będzie cudów, nie oszukujmy się. Nie jest łatwo znaleźć oszczędności przy konserwatywnie zaplanowanym budżecie państwa. Ale to działanie przynajmniej zapobiega rosnącym oczekiwaniom i to już jest jakimś sukcesem – wyjaśnił rozmówca DGP.

Dużą wagę może mieć zapowiedziane przez premiera ewentualne „zamrożenie prac nad jakimikolwiek projektami ustaw, które generowałyby koszty dla państwa”. Rząd może przyjąć taką uchwałę, żeby dyscyplinować koalicjantów Prawa i Sprawiedliwości.

- Chodzi o to, by wszyscy ministrowie dojrzeli do tego, że to nasza wspólna decyzja. Przyjmujemy politykę minimum legislacji, czyli tylko tyle, ile wynika z prowadzenia niezbędnych działań. Było to już ogłoszone na posiedzeniu rządu – powiedział rozmówca DGP z kancelarii premiera.

Jeśli rząd zdecyduje się na wprowadzenie takiego ograniczenia, to zakaz objąłby w teorii także ustawę wprowadzającą 14. emeryturę. Wydatki na seniorów ze swoistej reguły wydatkowej byłyby jednak najprawdopodobniej wyłączone. Zasygnalizował to podczas spotkania z wyborcami prezes PiS.

- Jest kryzys, nie ma co ukrywać, jest ciężki kryzys i on dotyczy także Polski. Ale my przyjęliśmy dwa założenia: zbrojenia i socjal – to musi być utrzymane. Musimy wspierać rodziny, seniorów i niestety, musimy się zbroić – stwierdził Jarosław Kaczyński.

Być może ewentualne cięcia wydatków w ministerstwach miałyby zapewnić właśnie środki na wypłacanie świadczeń dla emerytów. Według nieoficjalnych informacji prezes PiS miał już zgodzić się na wypłacenie na wybory 15. emerytury.

RadioZET.pl/DGP