14. emerytura niższa od zapowiadanej. Rząd złamał obietnicę

14. emerytura ma się wpisać w kalendarze seniorów już na stałe. Zgodnie z zapowiedzią wiceministra rodziny Stanisława Szweda „czternastka” ma trafić do emerytów na przełomie sierpnia i września – a więc dokładnie tak, jak było to w poprzednim roku. Mimo wcześniejszych obietnic nie zmieni się także próg dochodowy uprawniający do otrzymania świadczenia w pełnej wysokości: w dalszym ciągu będzie on wynosił 2900 zł brutto. Rząd podał, że waloryzacja emerytur wyniesie 14,8 procent – oznacza to, że część seniorów otrzyma podwyżki, przez które „czternastka” zostanie im obniżona.

14. emerytura niższa przez próg dochodowy

Emerytury w Polsce są tak niskie, że niezbędne było ratowanie seniorów dodatkowymi świadczeniami, takimi jak 13. i 14. emerytura – powiedział w podcaście „Biznes. Między wierszami” dr Antoni Kolek, prezes Instytutu Emerytalnego. Ekspert dodał, że w przyszłości z powodu obniżenia wieku emerytalnego sytuacja seniorów będzie jeszcze gorsza, gdyż emerytury z ZUS będą o połowę niższe.

W 2023 roku 14. emerytura ma być wypłacona na przełomie sierpnia i września. Jej podstawowa wysokość będzie równa emeryturze minimalnej, która po waloryzacji wzrośnie do 1588,44 zł brutto, czyli 1445,48 zł netto. W całości „czternastkę” otrzymają seniorzy, których emerytura nie przekracza 2900 zł brutto. Próg dochodowy względem wypłaty 14. emerytury w 2022 nie zmienił się. A zgodnie z obietnicami rządu powinien.

„Fakt” przypomniał, że PiS deklarował ustalenie wysokości progu dochodowego przy wypłacie „czternastki” na 120 procent średniej emerytury. W 2023 roku po waloryzacji znacząco ona wzrośnie – gazeta wyliczyła, że aktualizowana granica wypłaty 14. emerytury w całości powinna wynosić obecnie 3400 zł brutto. Seniorzy, których świadczenie po waloryzacji wyniesie pomiędzy 2900-3400 zł brutto będą więc mogli czuć się poszkodowani.

Nie otrzymają oni bowiem „czternastki” w całości, gdyż przekroczą utrzymany próg dochodowy. Gdyby został on zwaloryzowany, na ich konta wypłynęłaby cała 14. emerytura. Pieniędzy nie otrzyma także część seniorów z wyższymi emeryturami.

14. emerytura w częściowej wysokości na obecnych zasadach („złotówka za złotówkę”) przysługuje emerytom, którzy z ZUS otrzymują nie więcej niż 3900 zł brutto. Gdyby próg dochodowy został zwaloryzowany zgodnie z deklaracjami, na wsparcie pieniężne mogliby liczyć seniorzy z emeryturami do 4900 zł brutto.

